DİLBERAY neden öldü? Dilberay ne zaman, nasıl vefat etti? İşte gerçek sebebi...

Dilber Ay, müzik tutkusuyla tanınan ve zorluklarla dolu bir hayat süren bir sanatçı olarak Türkiye'nin hafızasında yer etti. Çocuk yaşta ağır sorumluluklarla karşılaşan ve sahneye çıkmak uğruna türlü zorluklarla mücadele eden Dilber Ay, 2019 yılında hayatını kaybetti. Sanatçının yaşam öyküsüne dair detaylar, film uyarlamasıyla izleyicilerle buluşurken, ölüm nedeni de merak konusu oldu.
DİLBER AY KİMDİR?
Dilber Ay Karakaş 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Barak havaları ve 1981 yılında söylediği "Meyrik" türküsüyle Türkiye'de büyük bir kitlenin sevgisini kazandı; "Tavukları pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsü ile fenomen haline geldi. 2011-2015 yılları arasında tam teşekküllü bir hapishane simülasyonu içinde, demir parmaklıkların ardından arabesk şarkılar seslendirdiği "Kadere Mahkûmlar" adlı televizyon programını sundu. Türkücü, 2012 yılında ana akım televizyonlara konuk olmaya başladıktan sonra hızla popüler kültür ikonuna dönüştü.
Erkeksi, güçlü, sert, özgüveni yüksek bir imaj yaratan Dilber Ay, seslendirdiği hüzünlü türküler ve arabesk formundaki şarkıların yanı sıra sinema filmlerinde aldığı roller, televizyonda yaptığı reytingi yüksek programlar, rol aldığı reklam filmleri ile hatırlanır. Hayat öyküsü 2021 yılında çekilen Dilberay adlı filme konu olmuştur.
DİLBERAY NE ZAMAN ÖLDÜ?
29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Dilberay, 63 yaşındaydı. Cenazesi bir gün sonra, 30 Nisan 2019'da, Düzce Şehir Mezarlığı'na defnedildi.