DİLBERAY neden öldü? Dilberay ne zaman, nasıl vefat etti? İşte gerçek sebebi...

Dilber Ay, müzik tutkusuyla tanınan ve zorluklarla dolu bir hayat süren bir sanatçı olarak Türkiye'nin hafızasında yer etti. Çocuk yaşta ağır sorumluluklarla karşılaşan ve sahneye çıkmak uğruna türlü zorluklarla mücadele eden Dilber Ay, 2019 yılında hayatını kaybetti. Sanatçının yaşam öyküsüne dair detaylar, film uyarlamasıyla izleyicilerle buluşurken, ölüm nedeni de merak konusu oldu.