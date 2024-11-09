Bir Gece Masalı 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Boris denen adam Raşit Kara’nın ta kendisi”

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atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Gece Masalı 11.bölüm 2. fragmanı yayınlandı SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canfeza, nikah masasından verdiği sözü tutarak kalktı. Vurulan Mahir bir de Bu olay üzerine kendinden geçip yere yığıldı. Kürşat, Canfeza'yı ve Ezra Nine'yi Alarak Selim'in evine götürdü. Sıla ise babasının ölümüne dayanamadı ve bebeğini kaybetti. Mahir, hastanede yaşam savaşı verirken Canfeza ise Selim'in insafına kaldı.

Kürşat kendisi aleyhindeki delileri Canfeza karşılığında Selim'den aldı. Mahir, hastanede kendine geldiğinde Canfeza'nın Selim'in evinde olduğunu öğrenince onu kurtarmak için plan yapar.