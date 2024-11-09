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Bir Gece Masalı 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Boris denen adam Raşit Kara’nın ta kendisi”

Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Kürşat’ın “Boris denen adam Raşit Kara’nın ta kendisi” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 11. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 10:30 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 10:30
Bir Gece Masalı 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Boris denen adam Raşit Kara’nın ta kendisi

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atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 11.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Canfeza, nikah masasından verdiği sözü tutarak kalktı. Vurulan Mahir bir de Bu olay üzerine kendinden geçip yere yığıldı. Kürşat, Canfeza'yı ve Ezra Nine'yi Alarak Selim'in evine götürdü. Sıla ise babasının ölümüne dayanamadı ve bebeğini kaybetti. Mahir, hastanede yaşam savaşı verirken Canfeza ise Selim'in insafına kaldı.

Kürşat kendisi aleyhindeki delileri Canfeza karşılığında Selim'den aldı. Mahir, hastanede kendine geldiğinde Canfeza'nın Selim'in evinde olduğunu öğrenince onu kurtarmak için plan yapar.

Gizlice Canfeza'yı kurtarmak için Selim'in evine girer. Ama hiç görmediği bir Canfeza ile karşılaşır. Ona Kürşat Kilimci'nin kızı olduğunu ve ailesini seçtiğini söyler. Buna inan Mahir yıkılır. Bilmediği şey ise Selim'in Ezra Nine'yi kafasında tabanca yan odada tutuğudur. Canfeza, söylediklerine onu inandıramazsa Nine'yi vuracaktır. Canfeza, nikahı bozar.

Mahir, evden harap olmuş halde çıkarken karşısında Kürşat'ı bulur. Konuşmanın zamanının geldiğini söyler. Raşit komiserden şüphelenmeye başlayan Mahir sonunda gerçeği öğrenebilecek midir?

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