Günümüzde hangi ikisi aynı kişidir? Kanada, İsveç, Kamboçya, Belçika kralı

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

GÜNÜMÜZDE HANGİ İKİSİ AYNI KİŞİDİR?

A- KANADA VE AVUSTURALYA KRALI

B- İSVEÇ KRALI VE NORVEÇ KRALI

C- KAMBOÇYA KRALI VE MALEZYA KRALI

D- BELÇİKA KRALI VE HOLLANDA KRALI

CEVAP: A

Kanada ve Avustralya, İngiliz Milletler Topluluğu'na üye ülkeler olarak İngiltere Kralı'nı devlet başkanı kabul ederler. Günümüzde İngiltere Kralı III. Charles, Kanada ve Avustralya'nın yanı sıra diğer bazı Milletler Topluluğu ülkelerinde de aynı konuma sahiptir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir: Kanada ve Avustralya Kralı aynı kişidir.