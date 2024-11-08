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Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada 1980- 1985 ve 2010- 2015 yılları arasındaki veriler kıyaslandığında ikiz doğum oranları hakkında hangisine ulaşılmıştır?

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 8 Kasım akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 23:13 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 23:15
Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada 1980- 1985 ve 2010- 2015 yılları arasındaki veriler kıyaslandığında ikiz doğum oranları hakkında hangisine ulaşılmıştır?

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Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 8 Kasım akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

SORU: Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada 1980- 1985 ve 2010- 2015 yılları arasındaki veriler kıyaslandığında ikiz doğum oranları hakkında hangisine ulaşılmıştır?

A) Yarı oranda azaldığı

B) Yarı oranda arttığı

C) Üçte bir oranında azaldığı

D) Üçte bir oranında arttığı

CEVAP: D

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