Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 8 Kasım akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

SORU: Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada 1980- 1985 ve 2010- 2015 yılları arasındaki veriler kıyaslandığında ikiz doğum oranları hakkında hangisine ulaşılmıştır?

A) Yarı oranda azaldığı

B) Yarı oranda arttığı

C) Üçte bir oranında azaldığı

D) Üçte bir oranında arttığı

CEVAP: D