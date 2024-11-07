MÜGE ANLI - SON BÖLÜM İZLE | 7 Kasım 2024 Bugün ATV canlı yayın izle! Ahmet Tuzlu’nun katili kim?

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

ŞENGÜL BAKIRTAŞ NEREYE KAYBOLDU?

Şenol Bey'in iddiasına göre; eski eşi 2005 yılında kızını alarak başka kişiye kaçtı. Şenol Bey, "Eşim avcılara ablasına gitmek için benden izin aldı. Akşam eşimi arayıp ulaşamayınca anladım ki, kızımı da alıp kaçmış. 2 yıl sonra eşim beni aradı ben kaçmadım kaçırıldım dedi. 'Kayınpederim 'kızım torunumu para karşılığında evlatlık verdi' dedi. " şeklinde yaşadıklarını anlattı. Şenol Bey'in tek isteği 19 yıldır aradığı kızı Şengül'ün akıbetini öğrenmek.