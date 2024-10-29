29 Ekim 2024 TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. İzleyiciler özellikle dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, bu akşam diziler var mı? 29 Ekim TV yayın akışı nasıl? İşte detaylar...