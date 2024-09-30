Müge Anlı Banu Çelen olayı ne? Görüntüleri görünce hayrete düştü! Zahide Yetiş itirafı damga vurdu

AMCASI CİNAYET İŞLEMİŞ

Banu Hanım'ın nikahsız bir düğün yaptığı ortaya çıktı. Banu Hanım, "Ben Murat'ın bir başka kadınla evli olduğunu öğrendim. Düğün masrafları için babamdan para aldım. Babamla da aram açıldı. Murat bizden parça parça paraları aldı. Nikahsız düğün yaptık. Evlilik vaadi ile 1 milyon TL'mi aldı. Murat'ın amcası bir cinayet işlemiş. Suçu Murat üstlenmiş. Murat beni darp bile etti. Hayatta görmediğim her şeyi Murat'tan gördüm. İkna kabiliyeti yüksek biri. Girdiği her ortamda kendisini çok sevdirir. "Babama şantaj yaptı. Bu şekilde incittiği için paramı geri istiyorum. Kendisi doğulu, bizde namus önemli" diyerek başından geçenleri anlattı.