ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek!

ATV ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesecek olan 169. Bölümü, 6 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

'Kuruluş Osman' kadrosuna dizinin ilk sezonunda rol alan Alma Terzic geri dönüyor. 'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak olan 169. bölümünde dizinin ilk sezonunda yer alan başarılı oyuncu Alma Terzic, 'Sofia' karakteriyle geri dönüyor. Sofia, yıllar önce Osman Bey ve Bala Hatun'la büyük bir mücadele içine girmiş fakat ağır bir yara alarak yıllarca ayağa kalkamamıştır. Gücünü toplayana kadar içindeki kini de büyüten Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'dan intikam almak için ant içmiştir.