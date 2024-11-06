PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek!

ATV ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesecek olan 169. Bölümü, 6 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesecek olan 169. Bölümü, 6 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

'Kuruluş Osman' kadrosuna dizinin ilk sezonunda rol alan Alma Terzic geri dönüyor. 'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak olan 169. bölümünde dizinin ilk sezonunda yer alan başarılı oyuncu Alma Terzic, 'Sofia' karakteriyle geri dönüyor. Sofia, yıllar önce Osman Bey ve Bala Hatun'la büyük bir mücadele içine girmiş fakat ağır bir yara alarak yıllarca ayağa kalkamamıştır. Gücünü toplayana kadar içindeki kini de büyüten Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'dan intikam almak için ant içmiştir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! Pensilvanya’da seçimin kaderini belirleyecek sonuç: Donald Trump mı Kamala Harris mi?
İşte DEM Parti’nin gerçek yüzü! Özgür Özel’in TUSAŞ’a terör saldırısı sözünü duyan Devrim Demir’in ayarı kaçtı!
Kayıt dışı kiraya son! Yeni dönem başladı! Sözleşmeler e-Devlet’ten yapılacak
14 kez elebaşı ile 695 kez PKK’lılarla görüşen CHP/DEM’li Ahmet Özer’den pişkin savunma: Terörle ilgim olmadı
Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın fişini çekti! Yerine Dışişleri Bakanı Katz’ı atadı | İsrailliler sokaklara indi
Katil İsrail’i destekleyen firmalara boykot darbesi! Türkiye’den sağlam tokat yediler
Fenerbahçe’den ses getirecek hamle! Talisca’yı gözüne kestirdi
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TL’yi israf ettiği ortaya çıktı
Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş asgari ücret açıklaması: Maksimum ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz
Kartal’a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!
İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi... Yangın kontrol altına alındı
İsrail ordusunda suikast paniği! İran harekete geçince komutanı korumaya aldılar
Avrupa devleri Yunus’un peşinde! 4 takım istiyor
Narin Güran cinayetinde hesap vakti | Davaya iki gün kala şoke eden bilgi! Narin’in arkadaşları son anlarını anlattı! Salim Güran için bir dizi önlem
Washington Moskova hattında uçak krizi! Rus ajanları Almanya’ya patlayıcı mı soktu
SON DAKİKA