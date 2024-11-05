Kuruluş Osman 169. bölüm nefes kesecek! Osman Bey dört koldan kuşatılıyor!

(Kaynak: ATV)
SOFİA, İNTİKAM İÇİN GERİ DÖNÜYOR
Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia yıllar sonra geri dönmüştür! Lucas'la birlik olacaklardır. Sofia intikam yeminleri eder; Osman Bey'e ait ne varsa yok edeceğini söyler.
(Kaynak: ATV)
BAYSUNGUR KURTULABİLECEK Mİ?
Sofia, Baysungur'a ölümcül bir darbe vurur! Baysungur kanlar içinde Osman Bey'in yanına gider! Baysungur kurtulabilecek midir? Osman Bey, Alp'i Baysungur'un intikmını almak için ne yapacaktır?
(Kaynak: ATV)
BALA HATUN VE BEGÜM HATUN KARŞI KARŞIYA
Kayı Obası'nda ise Gonca Hatun ve Holofira arasındaki soğukluk devam etmektedir. Hazal ve Begüm Hatunlar ise gelinler arasında taraf olmuştur.
Bala Hatun bu meseleye karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Gelinlerine yaptığı uyarı nasıl yankılanacaktır? Öte yandan Bala Hatun'a iyice bilenen Begüm ile Bala Hatun arasındaki gerginlik nereye varacaktır?
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.