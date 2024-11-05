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Kuruluş Osman 169. bölüm nefes kesecek! Osman Bey dört koldan kuşatılıyor!

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan 169. Bölümü, 6 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek. ‘Kuruluş Osman’ kadrosuna dizinin ilk sezonunda rol alan Alma Terzic geri dönüyor.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:50 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:50
Kuruluş Osman 169. bölüm nefes kesecek! Osman Bey dört koldan kuşatılıyor!

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'Kuruluş Osman'ın 6 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 169. Bölümünde dizinin ilk sezonunda yer alan başarılı oyuncu Alma Terzic, 'Sofia' karakteriyle geri dönüyor. Sofia, yıllar önce Osman Bey ve Bala Hatun'la büyük bir mücadele içine girmiş fakat ağır bir yara alarak yıllarca ayağa kalkamamıştır. Gücünü toplayana kadar içindeki kini de büyüten Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'dan intikam almak için ant içmiştir.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

OSMAN BEY'İN KARESİ BEY HAMLESİ

Osman Bey, Karesi Bey'in Lucas'ın Karadin'i almasına mani olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Karadin Kalesi'ni Karesi Bey'e hediye eder. Bu durum Osman Bey'in beyleri arasında nasıl yankılanacaktır. Osman Bey, Karesi Bey ile ittifak yapmamış olsalar da birlikte ticaret yapabileceklerini söyler. Karesi'nin bu ticaretteki gizli emeli nedir? Karesi Bey ve Osman Bey arasında nasıl bir ilişki gelişecektir? Osman Bey, Karesi Bey'e karşı nasıl bir strateji sergileyecektir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

OSMAN BEY, ARCADEUS'UN CEZASINI KESİYOR

Söğüt'teki Rum İsyanı gittikçe şiddetlenir. Osman Bey ahalisinin huzuru için kan akıtmaktan geri durmayacaktır! İsyanı bitirmek için onu fitilleyeni yok edecektir!

Osman Bey isyanın başını çeken Arcadeus'u gafil avlamak için nasıl bir plan yapacaktır? Söğüt'teki isyanı sonlandırabilecek midir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SOFİA, İNTİKAM İÇİN GERİ DÖNÜYOR

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia yıllar sonra geri dönmüştür! Lucas'la birlik olacaklardır. Sofia intikam yeminleri eder; Osman Bey'e ait ne varsa yok edeceğini söyler.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

BAYSUNGUR KURTULABİLECEK Mİ?

Sofia, Baysungur'a ölümcül bir darbe vurur! Baysungur kanlar içinde Osman Bey'in yanına gider! Baysungur kurtulabilecek midir? Osman Bey, Alp'i Baysungur'un intikmını almak için ne yapacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

BALA HATUN VE BEGÜM HATUN KARŞI KARŞIYA

Kayı Obası'nda ise Gonca Hatun ve Holofira arasındaki soğukluk devam etmektedir. Hazal ve Begüm Hatunlar ise gelinler arasında taraf olmuştur.

Bala Hatun bu meseleye karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Gelinlerine yaptığı uyarı nasıl yankılanacaktır? Öte yandan Bala Hatun'a iyice bilenen Begüm ile Bala Hatun arasındaki gerginlik nereye varacaktır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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