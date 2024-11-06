Bir Gece Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı: Kartları yeniden dağıtacağız!

Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Kürşat'ın "Kartları yeniden dağıtacağız!" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir'in ölümle karşı karşıya gelmesi tüm aileyi yasa boğarken Mehmet'le ilgili travmalarını da tetikler.

(Kaynak: ATV)

Mahir'in güçsüz düşmesi Selim'in Canfeza'yı yeniden ayağına getirmesini sağlar. Ancak Kürşat Kilimci büyük bir oyunun arifesindedir. Yirmi yıllık günahlarını hesabını vermeye yemin eden Kürşat büyük oyununa sürpriz bir ismi dahil eder.