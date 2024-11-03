2014’te en iyi 100 Türk filmi arasında yer alan filmlerden hangisi birinci olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru

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2014'te en iyi 100 Türk filmi arasında yer alan filmlerden hangisi birinci olmuştur sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük heyecan yaşandı! 20 yaşındaki yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşarak yeni bölüme damga vurdu. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA 2014'TE EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ ARASINDA YER ALAN FİLMLERDEN HANGİSİ BİRİNCİ OLMUŞTUR? A- BABAM VE OĞLUM B-SUSUZ YAZ C-EŞKIYA D-HABABAM SINIFI