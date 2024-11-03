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2014'te en iyi 100 Türk filmi arasında yer alan filmlerden hangisi birinci olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te en iyi 100 Türk filmi arasında yer alan filmlerden hangisi birinci olmuştur sorusu için araştırmalar hızlandı. Türkiye’nin en popüler bilgi yarışmalarından biri olan “Kim Milyoner Olmak İster?”de heyecan dorukta! Bu akşam yayınlanan bölümde 20 yaşındaki Ankara doğumlu Duhan Başar Ahmetoğlu, bilgisi ve cesaretiyle 1 milyon TL’lik büyük ödül sorusuna kadar ilerlemeyi başardı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada tüm dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacının 1 milyon TL’lik soruya verdiği yanıt izleyicileri ekrana kilitledi.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 21:45 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 21:48
2014’te en iyi 100 Türk filmi arasında yer alan filmlerden hangisi birinci olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru

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2014'te en iyi 100 Türk filmi arasında yer alan filmlerden hangisi birinci olmuştur sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük heyecan yaşandı! 20 yaşındaki yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşarak yeni bölüme damga vurdu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA 2014'TE EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ ARASINDA YER ALAN FİLMLERDEN HANGİSİ BİRİNCİ OLMUŞTUR?

A- BABAM VE OĞLUM

B-SUSUZ YAZ

C-EŞKIYA

D-HABABAM SINIFI

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

CEVAP:B

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen "En İyi 100 Türk Filmi" oylamasında, Metin Erksan'ın yönettiği 1963 yapımı "Susuz Yaz" filmi birinci seçilmiştir.

FİLMLER VE OYLAR

İlk 10'a giren filmler ve aldıkları oy sayısı ise şöyle:

Sıra Film Adı Oy
1 Susuz Yaz 22.582
2 Hababam Sınıfı 19.890
3 Babam ve Oğlum 12.926
4 Eşkıya 12.876
5 Canım Kardeşim 8.825
6 Selvi Boylum Al Yazmalım 7.684
7 Züğürt Ağa 6.478
8 Yol 5.234
9 Vizontele 4.925
10 Bir Zamanlar Anadolu'da 4.915
İşte 1 milyon TL değerindeki o soru | Kim Milyoner Olmak İsterde nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmetoğlu doğru cevabı verecek mi?İşte 1 milyon TL değerindeki o soru | Kim Milyoner Olmak İsterde nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmetoğlu doğru cevabı verecek mi?
İşte 1 milyon TL değerindeki o soru | Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmetoğlu doğru cevabı verecek mi?

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