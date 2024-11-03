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Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soru

Televizyon ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bu akşam yine izleyicilerin büyük ilgisini topladı. Yarışmacılara yöneltilen zorlu sorular, özellikle 100 bin TL ile 5 milyon TL aralığındaki kritik sorular, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacıların bilgisi ve cesareti ödüllere ulaşmak için yarışırken izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 23:27 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 23:30
Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik soru

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Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

UZAYDA YEMEK YİYEN İLK İNSAN KİMDİR?

A- YURI GAGARIN

B- NEIL ARMSTRONG

C-ALEKSEY LENOV

D-YUSUF GÜNEY

CEVAP: A

Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961'de Vostok 1 görevi sırasında uzaya çıkan ilk insan olarak, uzayda yemek yiyen ilk kişi olmuştur. Görev esnasında, metal diş macunu tüplerine benzer kaplarda sunulan macun kıvamındaki dana eti ve ciğer püresi tüketmiştir. Tatlı olarak ise çikolata sosu yemiştir.

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