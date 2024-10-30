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MasterChef 30 Ekim 2024 eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı kim?

30 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler, yarışmacılardan çorba yapmalarını istedi ve kırmızı ile mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Her iki takım da zorlu anlar yaşarken, izleyiciler bu haftanın dokunulmazlık oyununu kazanacak takımı merakla bekledi. Kazanan takım dokunulmazlık ödülünü elde ederken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için yeniden yarışacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu? İşte haftanın gelişmeleri ve detayları…

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 23:00 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 00:01
MasterChef 30 Ekim 2024 eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı kim?

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MasterChef 30 Ekim 2024 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkan dokunulmazlık oyununda, şefler yarışmacılardan çorba yapmalarını istedi. Kırmızı ve mavi takımlar arasındaki rekabet, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dokunulmazlık oyununu kazanmak için ter döken yarışmacılar, kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık mücadelesine gireceğini biliyorlardı. Bu bölümde hangi takımın galip geleceği, eleme adaylarının kimler olacağı merak konusu oldu. İşte, MasterChef'teki bu heyecan dolu bölümün detayları ve gelişmeleri…

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

30 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Ekim Çarşamba günü Masterchef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam takımlar düelloda yarışıyor. Kazanan takım 7-0 ile MAVİ TAKIM oldu.

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı ERİM ve ALPER oldu.

MASTERCHEF 29 EKİM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 🌟
MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF 29 EKİM ELEME ADAYLARI KİMLER? 📋
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim ise Akın, ilk eleme adayı olarak Erim'in adını söyledi. Alper ile Şirin takımından eşit sayıda oy aldı. Ezgi takım kaptanı olarak, tabağı değerlendirilmediği için ikinci eleme adayı olarak Alper'i seçti.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU? 👥
KIRMIZI TAKIM:

  • Kaan (K)
  • Emre
  • Kerem
  • Semih
  • Muratcan
  • Onur
  • Nigar

MAVİ TAKIM:

  • Ezgi (K)
  • Beyza
  • Eda
  • Şirin
  • Akın
  • Alper
  • Erim

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ? 🚪
MasterChef Türkiye'ye en son veda eden yarışmacı Hakan oldu.

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