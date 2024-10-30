MasterChef 30 Ekim 2024 eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı kim?

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MasterChef 30 Ekim 2024 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkan dokunulmazlık oyununda, şefler yarışmacılardan çorba yapmalarını istedi. Kırmızı ve mavi takımlar arasındaki rekabet, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dokunulmazlık oyununu kazanmak için ter döken yarışmacılar, kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık mücadelesine gireceğini biliyorlardı. Bu bölümde hangi takımın galip geleceği, eleme adaylarının kimler olacağı merak konusu oldu. İşte, MasterChef'teki bu heyecan dolu bölümün detayları ve gelişmeleri…

Fotoğraflar: Youtube 30 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Ekim Çarşamba günü Masterchef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam takımlar düelloda yarışıyor. Kazanan takım 7-0 ile MAVİ TAKIM oldu. MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Haftanın ilk eleme adayı ERİM ve ALPER oldu.