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Kuruluş Osman 168. bölüm nefes kesecek: Osman Bey iki ateş arasında!

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan 168. bölümü, bu akşam 20.00’de ekrana gelecek. Peki Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 14:28 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 14:29
Kuruluş Osman 168. bölüm nefes kesecek: Osman Bey iki ateş arasında!

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluşuyor.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

ORHAN BEY VE HOLOFİRA'NIN DÜĞÜN TOYU

Osman Bey ve alpları kendilerine kurulan tuzaktan kurtulmuştur. Lucas'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılan Orhan Bey ve Holofira ise nasıl bir hamleyle kurtulacaklardır? Orhan ve Holofira'nın evlenmesinin önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Osman Bey oğlu için anlı şanlı bir düğün toyu kuracaktır, bütün obada düğün telaşı başlar.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

KARESİ BEY VE KOMUTAN LUCAS'IN BİRLİĞİ

Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması Lucas'ı da, Karesi Bey'i de çok öfkelendirir. Lucas, Osman Bey'i alt etmek için yeni bir hamlesi olduğunu söyler. Karesi Bey bu hamlede nasıl bir rol oynayacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SÖĞÜT'TE BÜYÜK İSYAN!

Kayı Obası'nda düğün toyu sürerken Lucas yapacağını yapmış, Söğüt'te büyük bir isyan ateşi yakmıştır, haber toya yıldırım gibi düşer. Osman Bey isyan ataşını söndürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

OSMAN BEY İKİ ATEŞ ARASINDA

Lucas bir yandan Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yanda ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayamıştır. Bir tarafta isyanı bastırmaya çalışan Osman Bey, Karadin Kalesi'nin haberini alır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

GONCA HATUN'UN DİNMEYEN ACISI

Evladının acısı hala taze olan Gonca Hatun ve Holofira arasında hiçbir şey eskisi gibi değildir artık. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e oradan gitmek istediğini söyler. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, Kayı Obası'ndan gidecek midir?

BEGÜM VE HAZAL HATUNLARIN AMACI NEDİR?

Holofira ve Gonca arasındaki soğuk rüzgarların farkına varan Begüm ve Hazal Hatunlar bu durumdan kendilerine nasıl pay çıkaracaklardır?

YUSUF VE SARUCA ARASINDAKİ REKABET NASIL SONUÇLANACAK?

Yusuf ve Saruca, Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için adımlar atmaya devam ederler. Birbirlerinin niyetinin farkında olan Yusuf ve Saruca restleşir. Bu restleşmenin bir galibi olacak mıdır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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