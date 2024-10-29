Mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı! 28 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Profiterol yarışı nefes kesti

MasterChef Türkiye'de haftanın yeni kaptanları belli oldu! Yarışmacılar, şeflerin verdiği 'Profiterol' görevini en iyi şekilde tamamlayarak kaptanlık koltuğuna oturmak için kıyasıya yarıştılar. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in dikkatli değerlendirmeleri sonucunda haftanın mavi takım kaptanı belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, performansıyla tüm rakiplerini geride bıraktı ve bu hafta takımlarını yönetme sorumluluğunu üstlenecek. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını da belirleme şansına sahip oldu. İşte MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim ve takımlar...