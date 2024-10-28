Masterchef 2024’te Ezgi damga vurdu: Mehmet Şef’ten iki yıl sonra ilk kaşık

Masterchef 2024 heyecanı sürerken Mehmet Şef, iki yıl aradan sonra ilk kaşığını Ezgi'ye attı. Eleme gecesinde Gazi Paşa narıyla yaratıcı tabaklar çıkaran yarışmacılar arasında Ezgi, farklı yorumu ve başarılı sunumuyla öne çıkmayı başardı. Yarışmanın ilerleyen haftalarında heyecan daha da artacak gibi görünüyor.
Fotoğraflar: Youtube
Gazi Paşa Narının Yaratıcılığına Vurgu
Eleme gecesinde yarışmacılardan, kendilerine verilen özel Gazi Paşa narıyla yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi. Mehmet Şef, bu narın coğrafi işaretli olduğunu ve çekirdeklerinin yumuşak yapısıyla diğer nar türlerinden ayrıldığını belirterek şunları söyledi:
"Bu nar 2002'de tescil başvurusu yapılmış ve 2023'te coğrafi işaret almış. Gazi Paşa'da yetişen bu narın ayırt edici özelliği çekirdeklerinin yumuşak olmasıdır. Hem rengi hem de yapısıyla sofralık olarak sık tercih edilir."
Ezgi'nin Başarılı Tabak Yorumu
Yarışmada en çok beğenilen tabak Ezgi'nin oldu ve Mehmet Şef, iki yıl aradan sonra kaşık atarak bu başarıyı ödüllendirdi. Ezgi, kaşığı kazanmanın ardından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Çok gururluyum ve mutluyum. Stres altında ortaya koyduğum bu tabakla kendime olan güvenimi artırdım. Bugün çok kez sinyal verdim ama böylesine güçlü bir tabak çıkarmak beni ayrıca motive etti. Şeflerimizden aldığım olumlu yorumlar ve 2024'ün ilk kaşığını kazanmış olmak benim için tarifsiz bir mutluluk."
Ezgi'nin Özel Tabağı: Flying Noodle Yorumu
Ezgi, tabak sunumunda Somer Şef'in ünlü Flying Noodle'ını yorumladığını belirtti:
"Hamuruna hem nar çektirmesi hem de biraz mürekkep ekleyerek farklı bir renk verdim. Tabakta kuş yuvası görünümüne ulaşmaya çalıştım ve ortasına bir bıldırcın ekledim. Bıldırcının but ve kanat kısımlarında kemik bırakarak tutup yemesi kolay olsun istedim."