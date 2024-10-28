Masterchef 2024’te Ezgi damga vurdu: Mehmet Şef’ten iki yıl sonra ilk kaşık

Masterchef 2024 heyecanı sürerken Mehmet Şef , iki yıl aradan sonra ilk kaşığını Ezgi'ye attı. Eleme gecesinde Gazi Paşa narıyla yaratıcı tabaklar çıkaran yarışmacılar arasında Ezgi, farklı yorumu ve başarılı sunumuyla öne çıkmayı başardı. Yarışmanın ilerleyen haftalarında heyecan daha da artacak gibi görünüyor.

Fotoğraflar: Youtube

Gazi Paşa Narının Yaratıcılığına Vurgu

Eleme gecesinde yarışmacılardan, kendilerine verilen özel Gazi Paşa narıyla yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi. Mehmet Şef, bu narın coğrafi işaretli olduğunu ve çekirdeklerinin yumuşak yapısıyla diğer nar türlerinden ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu nar 2002'de tescil başvurusu yapılmış ve 2023'te coğrafi işaret almış. Gazi Paşa'da yetişen bu narın ayırt edici özelliği çekirdeklerinin yumuşak olmasıdır. Hem rengi hem de yapısıyla sofralık olarak sık tercih edilir."