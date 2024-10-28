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Galatasaray - Beşiktaş hangi kanalda, canlı nereden izlenir? 28 Ekim 2024 GS-BJK maçı hangi linkten izlenir?

Sporseverler bugün Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini canlı olarak izleyebilmek için yayın bilgilerini araştırıyor. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi turnuvaların heyecanı kadar Süper Lig’deki dev derbi de ilgi odağında. 28 Ekim akşamı oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı için şifresiz ve HD kalitede izleme seçenekleri ile ilgili detayları derledik.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:24 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:24
Galatasaray - Beşiktaş hangi kanalda, canlı nereden izlenir? 28 Ekim 2024 GS-BJK maçı hangi linkten izlenir?

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Bugün oynanacak Galatasaray ve Beşiktaş derbisi, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Süper Lig'in bu önemli maçını izlemek isteyenler, yayın bilgilerini araştırıyor. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer büyük liglerdeki maçlar da takip ediliyor. Derbiyi şifresiz ve HD kalitede izleme seçenekleri ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

1️⃣ BeIN Sports
🔑 Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek için beIN Sports üyeliği gereklidir. 🌐 Web sitesi veya uydu yayını üzerinden maçı takip edebilirsiniz.

2️⃣ Exxen
🏅 Exxen, Avrupa maçlarının yayın haklarına sahiptir.

3️⃣ S Sport
🌍 S Sport, Avrupa ve dünya liglerini yayınlıyor.

4️⃣ Spor Smart
⚽ Spor Smart da futbolseverlerin tercih ettiği platformlardan biri.

5️⃣ Tivibu Spor
🏟️ Tivibu Spor, Türkiye'deki önemli spor etkinliklerini canlı yayınlar. 📡 Üyelik sonrası platform üzerinden maç keyfi yapabilirsiniz.

6️⃣ TRT Spor ve A Spor
🎥 TRT Spor ve A Spor kanallarında bazı maçlar şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

📅 Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Bu dev mücadele 28 Ekim 2024 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. 🕗 Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek, yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

📺 Galatasaray - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

Derbi karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 📡 Ayrıca karşılaşma, Fransa, Amerika, Brezilya, Portekiz, Almanya, Rusya, Hırvatistan ve Slovenya gibi birçok ülkeden naklen ekranlara gelecek.

📝 Muhtemel 11'ler

Galatasaray:
Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus; İcardi, Osimhen

Beşiktaş:
Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile

DEV DERBİ GS-BJK MOBİL CANLI 📲 beIN Sports 1 CANLI İZLE ekranı ile Galatasaray-Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ, bedava izle linkiDEV DERBİ GS-BJK MOBİL CANLI 📲 beIN Sports 1 CANLI İZLE ekranı ile Galatasaray-Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ, bedava izle linki
DEV DERBİ GS-BJK MOBİL CANLI 📲 beIN Sports 1 CANLI İZLE ekranı ile Galatasaray-Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ, bedava izle linki

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