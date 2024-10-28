Galatasaray - Beşiktaş hangi kanalda, canlı nereden izlenir? 28 Ekim 2024 GS-BJK maçı hangi linkten izlenir?

5️⃣ Tivibu Spor
🏟️ Tivibu Spor, Türkiye'deki önemli spor etkinliklerini canlı yayınlar. 📡 Üyelik sonrası platform üzerinden maç keyfi yapabilirsiniz.
6️⃣ TRT Spor ve A Spor
🎥 TRT Spor ve A Spor kanallarında bazı maçlar şifresiz olarak yayınlanmaktadır.
📅 Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Bu dev mücadele 28 Ekim 2024 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. 🕗 Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek, yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.
📺 Galatasaray - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?
Derbi karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 📡 Ayrıca karşılaşma, Fransa, Amerika, Brezilya, Portekiz, Almanya, Rusya, Hırvatistan ve Slovenya gibi birçok ülkeden naklen ekranlara gelecek.
📝 Muhtemel 11'ler
Galatasaray:
Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus; İcardi, Osimhen
Beşiktaş:
Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile