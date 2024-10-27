Bilimsel adı Asyneuma Yildizianum olarak bilinen Türkçe adının Zeybek Derneği olması önerilen bitki ;Türkiye’nin hangi ilinde keşfedilmiştir?

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

BİLİMSEL ADI ASYNEUMA YİLDİZİANUM OLARAK BİLİNEN TÜRKÇE ADININ ZEYBEK DERNEĞİ OLMASI ÖNERİLEN BİTKİ ;TÜRKİYE'NİN HANGİ İLİNDE KEŞFEDİLMİŞTİR?

A- AYDIN

B- KONYA

C- DENİZLİ

D- NEVŞEHİR

CEVAP: C

"Asyneuma yildizianum" olarak adlandırılan ve Türkçe'de "Zeybek Değneği" ismi önerilen bitki, Denizli ilinde keşfedilmiştir. Bu bitki, Babadağ zirvesi civarında bulunmuş ve bilim dünyasına tanıtılmıştır. Çan çiçeğigiller familyasından gelen bu yeni tür, Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi tarafından keşfedilmiş ve bitkiye, emekli botanik profesörü Bayram Yıldız'ın onuruna bu isim verilmiştir.