GS-BJK 2-1 📲 Galatasaray-Beşiktaş maçından dakikalar... (ÖZET)

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Rams Park'taki mücadelede ev sahibi ekip, Davinson Sanchez'in 13. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının 67. dakikasında Victor Osimhen farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 yaptı. Beşiktaş, uzatma dakikalarında Muçi'nin golüyle umutlansa da maçı çeviremedi ve Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, maç fazlasıyla Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 8'e çıkardı ve 28 puanla liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.