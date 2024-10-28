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GS-BJK 2-1 📲 Galatasaray-Beşiktaş maçından dakikalar... (ÖZET)

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rams Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 yenerek kritik bir derbi zaferine imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Davinson Sanchez'in 13. dakikada kaydettiği golle maça hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda, 67. dakikada Victor Osimhen farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş, 90+4'te Muçi'nin golüyle skoru 2-1'e getirse de sahadan mağlup ayrıldı. Bu galibiyetle Galatasaray, puanını 28'e çıkararak liderliğini sürdürürken, Beşiktaş zirve yarışında ağır bir darbe aldı.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 22:06 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 22:10
GS-BJK 2-1 📲 Galatasaray-Beşiktaş maçından dakikalar... ÖZET

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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Rams Park'taki mücadelede ev sahibi ekip, Davinson Sanchez'in 13. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının 67. dakikasında Victor Osimhen farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 yaptı. Beşiktaş, uzatma dakikalarında Muçi'nin golüyle umutlansa da maçı çeviremedi ve Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, maç fazlasıyla Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 8'e çıkardı ve 28 puanla liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kıılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

6. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

27. dakikada Mauro Icardi, Uduokhai ile mücadelesi sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

37. dakikada Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy'a yaptığı müdahale sonrasında maçın ilk sarı kartını gördü. Kaan Ayhan, Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.

45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.

45+1. dakikada Barış Alper Yılmaz, Immobile'yi iterek düşürdü ve sarı kart gördü.

53. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Masuaku'nun pasında Rafa Silva şık topuk pasıyla Joao Mario'yu buldu. Joao Mario'nun şutunda savunma geçit vermedi.

62. dakikada Immobile'nin ayağına basan Davinson Sanchez sarı kart gördü.

67. dakikada Osimhen, Gabriel Sara'nın ortasında kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

80. dakikada Lucas Torreira'ya Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

82. dakikada Emirhan Topçu, Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90+2. dakikada Uduokhai, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.

90+4. dakikada Muçi, ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla Beşiktaş adına golü vurdu.

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