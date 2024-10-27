Susam Sokağı karakterlerinden Büdü’nün en sevdiği sayı 6 iken Edi’nin en sevdiği sayı kaçtır?

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

SUSAM SOKAĞI KARAKTERLERİNDEN BÜDÜ'NÜN EN SEVDİĞİ SAYI 6 İKEN EDİ'NİN EN SEVDİĞİ SAYI KAÇTIR?

A- 3

B-4

C-6

D- 8.243.721

CEVAP: D

"Susam Sokağı" karakterleri Büdü (Ernie) ve Edi'nin (Bert) sevdiği sayılar, dizinin birçok bölümünde espri konusu olmuştur. Ancak, Edi'nin (Bert) sevdiği sayı olarak "6" sayısının geçtiği gibi, bazen 8.243.721 sayısı da onun favorisi olarak mizahi bir şekilde kullanılmıştır.