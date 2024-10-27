İstanbul’da doğan ve İstanbul’da ölen ilk Osmanlı Padişahı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 binlik soru

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

İSTANBUL'DA DOĞAN VE İSTANBUL'DA ÖLEN İLK OSMANLI PADİŞAHI KİMDİR?

A- II. MEHMED

B- II. BEYAZIT

C- II. SELİM

D- II.OSMAN

CEVAP: C

II. Selim, 1524 yılında İstanbul'da doğdu ve 1574 yılında İstanbul'da vefat etti. Böylece hem doğumu hem de ölümü İstanbul'da gerçekleşen ilk Osmanlı padişahı olmuştur. Diğer seçeneklerdeki padişahlar için:

II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet): Edirne'de doğmuş, İstanbul'da ölmüştür.

II. Bayezid: Dimetoka'da doğmuş, İstanbul yakınlarında (Demirkapı'da) ölmüştür.

II. Osman (Genç Osman): İstanbul'da doğup yine İstanbul'da öldürülmüş olsa da II. Selim'den sonra gelmiştir.