1959’dan günümüze kadarki Süre Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan futbol takımı hangisidir?

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜRE LİG TARİHİNDE EN ÇOK GOL ATAN, EN ÇOK GALİBİYET ALAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A- GALATASARAY

B- BEŞİKTAŞ

C- FENERBAHÇE

D- TRABZONSPOR

CEVAP: C

1959'dan günümüze Süper Lig tarihinde en çok gol atan ve en çok galibiyet alan takım Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe, toplamda 3.944 gol atarak bu alanda zirvede yer alırken, aynı zamanda 1.262 galibiyetle en çok maç kazanan takım olmuştur. En yakın rakibi Galatasaray ise 3.898 gol ve 1.254 galibiyetle ikinci sırada bulunmaktadır