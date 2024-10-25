BETÜL TUNCER AİLESİNİN ÇAĞRISINA NE YANIT VERDİ?
20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül'de İzmir'den kayboldu. Onu aramak için annesi Fatma Tuncer, babası Abdullah Tuncer ve ablası Deniz Arslan stüdyoya geldi. Betül'ün kaybolmasında 16 yaşındaki erkek arkadaşı ve onun annesinin parmağı olduğu iddia edildi. Müge Anlı, 43 gün sonra Betül'ü buldu.
ŞEMSETTİN EMECEN'İ EŞİ Mİ ÖLDÜRDÜ?
Tülay Emecen, 76 yaşındaki babası Şemsettin Emecen'in şüpheli ölümünü aydınlatmak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Tülay Emecen, vefattan 18 gün önce babasının yaşadıkları evi ikinci eşi Havva'nın üzerine yaptığını, ondan kısa bir süre sonra da vefat ettiğini, tüm bunların tesadüf olmadığını düşündüğünü ifade etti.
ALİCAN NEREYE KAYBOLDU?
Antalya'da 3 arkadaşıyla sahildeki ormanlık alana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan demir ustası Ali Can Demirci'nin sahile gömüldüğü iddia edildi.
KARDELEN PARASINI GERİ ALABİLECEK Mİ?
23 yaşındaki Kardelen, evlilik hayali kurduğu sevgilisi tarafından 317 Bin lira dolandırıldığını iddia etti. İddiaların odağındaki sevgili Kerem Tepe, yayına bağlandı. Kerem Tepe, borcunu kabul ettiğini, aylık 50 bin TL ödeme ile 6 ayda borcunu kapatacağını söyledi.