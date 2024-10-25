BETÜL TUNCER AİLESİNİN ÇAĞRISINA NE YANIT VERDİ? 20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül'de İzmir'den kayboldu. Onu aramak için annesi Fatma Tuncer, babası Abdullah Tuncer ve ablası Deniz Arslan stüdyoya geldi. Betül'ün kaybolmasında 16 yaşındaki erkek arkadaşı ve onun annesinin parmağı olduğu iddia edildi. Müge Anlı, 43 gün sonra Betül'ü buldu.

ŞEMSETTİN EMECEN'İ EŞİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Tülay Emecen, 76 yaşındaki babası Şemsettin Emecen'in şüpheli ölümünü aydınlatmak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Tülay Emecen, vefattan 18 gün önce babasının yaşadıkları evi ikinci eşi Havva'nın üzerine yaptığını, ondan kısa bir süre sonra da vefat ettiğini, tüm bunların tesadüf olmadığını düşündüğünü ifade etti.