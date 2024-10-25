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MÜGE ANLI - YENİ BÖLÜM İZLE | 25 Ekim 2024 Bugün ATV canlı yayın izle! Alican'ı yakın arkadaşları mı öldürdü?

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitledi. Fırat Ateş eşini ikna edebilecek mi?

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 11:27
MÜGE ANLI - YENİ BÖLÜM İZLE | 25 Ekim 2024 Bugün ATV canlı yayın izle! Alican’ı yakın arkadaşları mı öldürdü?

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Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.



ATV MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM İZLE

BETÜL TUNCER AİLESİNİN ÇAĞRISINA NE YANIT VERDİ?
20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül'de İzmir'den kayboldu. Onu aramak için annesi Fatma Tuncer, babası Abdullah Tuncer ve ablası Deniz Arslan stüdyoya geldi. Betül'ün kaybolmasında 16 yaşındaki erkek arkadaşı ve onun annesinin parmağı olduğu iddia edildi. Müge Anlı, 43 gün sonra Betül'ü buldu.

ŞEMSETTİN EMECEN'İ EŞİ Mİ ÖLDÜRDÜ?
Tülay Emecen, 76 yaşındaki babası Şemsettin Emecen'in şüpheli ölümünü aydınlatmak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Tülay Emecen, vefattan 18 gün önce babasının yaşadıkları evi ikinci eşi Havva'nın üzerine yaptığını, ondan kısa bir süre sonra da vefat ettiğini, tüm bunların tesadüf olmadığını düşündüğünü ifade etti.

ALİCAN NEREYE KAYBOLDU?
Antalya'da 3 arkadaşıyla sahildeki ormanlık alana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan demir ustası Ali Can Demirci'nin sahile gömüldüğü iddia edildi.

KARDELEN PARASINI GERİ ALABİLECEK Mİ?
23 yaşındaki Kardelen, evlilik hayali kurduğu sevgilisi tarafından 317 Bin lira dolandırıldığını iddia etti. İddiaların odağındaki sevgili Kerem Tepe, yayına bağlandı. Kerem Tepe, borcunu kabul ettiğini, aylık 50 bin TL ödeme ile 6 ayda borcunu kapatacağını söyledi.

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