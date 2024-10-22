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Kuruluş Osman 168. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! “Bu topraklarda adaleti ben sağlarım”

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 168. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey’in “Bu topraklarda adaleti ben sağlarım” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 168. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:31 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:34
Kuruluş Osman 168. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! Bu topraklarda adaleti ben sağlarım

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 168. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 168. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin 167. bölümünde; Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerini kurtararak küffara büyük bir gözdağı verdi. Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerine göz diken herkesle savaşacağını ilan ederek kurtardığı kutsal emanetleri salavatlar eşliğinde obaya getirirken alplardan biri ise Fetih Suresi'nin 24. Ayetini okudu. Osman Bey ahaliye hitaben yaptığı konuşmada, Allah'a olan kulluk vazifesini ve yalnızca O'nun adını yüceltmek için savaş verdiklerini belirterek İslam'ın kutsal değerlerine olan bağlılığını ilan etti. Karadin Kalesi'ndeki başarısızlığından sonra bir de Bala Hatun'la karşı karşıya gelen Begüm Hatun iyice öfkelenip kardeşi Yusuf'a bir daha hata yapma haklarının olmadığını söyledi.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Orhan Bey, Komutan Lucas tarafından Holofira'nın zorla evlendirileceğini Cecilia'nın üzerinde gelen gizli notla öğrenirken, Gonca Hatun'u zehirleyen kişinin Holofira'nın yardımcısı olarak obaya gelen Cecilia çıkması Gonca Hatun'u öfkelendirdi. Orhan Bey, Holofira'yı kaçırmak için büyük bir oyun kurdu. Orhan Bey, Holofira ve Arcadeus'un nikahını kıyacak olan Peder'in kılığına girerek düğüne sızmayı başardı. Yaşanan arbedede düğünden kaçmayı başarabilen Orhan Bey ve Holofira, yolda Komutan Lucas ve Arcadeus'un kurduğu pusuya düştü. Ok ile yaralanan Orhan Bey ve Holofira'nın akıbeti ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

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