Gelin Evi Ezgi Sertel ayrıldı mı? Ezgi Sertel neden yok? Yerine gelecek kişi...

" Gelin Evi " programının sevilen sunucusu Ezgi Sertel 'in programdan ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki Ezgi Sertel neden yok ? Gelin Evi Ezgi Sertel ayrıldı mı? İşte habere ilişkin detaylar...

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GELİN EVİ EZGİ SERTEL NEDEN YOK?

Türkiye'nin sevilen yarışma programı Gelin Evi'nin 22 Ekim tarihli bölümünde, sunucu Ezgi Sertel ekranlarda yer almadı. Gelin Evi programının sunucusu Ezgi Sertel'in programdan ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Hem Show TV'den hem de Gelin Evi programından Sertel'in neden yayında olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.