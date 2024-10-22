SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman’ın 168. bölümünden ipuçları: Söğüt’te büyük isyan!

Çarşamba akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 168. bölümünden ipuçları ortaya çıktı. Peki Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:38 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:41
Kuruluş Osman’ın 168. bölümünden ipuçları: Söğüt’te büyük isyan!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesecek olan 168. Bölümü, 23 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey ve alpları kendilerine kurulan tuzaktan kurtulmuştur. Lucas'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılan Orhan Bey ve Holofira ise nasıl bir hamleyle kurtulacaklardır? Orhan ve Holofira'nın evlenmesinin önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Osman Bey oğlu için anlı şanlı bir düğün toyu kuracaktır, bütün obada düğün telaşı başlar.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

KARESİ BEY VE KOMUTAN LUCAS'IN BİRLİĞİ
Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması Lucas'ı da, Karesi Bey'i de çok öfkelendirir. Lucas, Osman Bey'i alt etmek için yeni bir hamlesi olduğunu söyler. Karesi Bey bu hamlede nasıl bir rol oynayacaktır?

Kuruluş Osman’ın 168. bölümünden ipuçları: Söğüt’te büyük isyan!

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SÖĞÜT'TE BÜYÜK İSYAN!
Kayı Obası'nda düğün toyu sürerken Lucas yapacağını yapmış, Söğüt'te büyük bir isyan ateşi yakmıştır, haber toya yıldırım gibi düşer. Osman Bey isyan ataşını söndürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

600600

OSMAN BEY İKİ ATEŞ ARASINDA
Lucas bir yandan Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yanda ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayamıştır. Bir tarafta isyanı bastırmaya çalışan Osman Bey, Karadin Kalesi'nin haberini alır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

GONCA HATUN'UN DİNMEYEN ACISI
Evladının acısı hala taze olan Gonca Hatun ve Holofira arasında hiçbir şey eskisi gibi değildir artık. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e oradan gitmek istediğini söyler. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, Kayı Obası'ndan gidecek midir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

BEGÜM VE HAZAL HATUNLARIN AMACI NEDİR?
Holofira ve Gonca arasındaki soğuk rüzgarların farkına varan Begüm ve Hazal Hatunlar bu durumdan kendilerine nasıl pay çıkaracaklardır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

YUSUF VE SARUCA ARASINDAKİ REKABET NASIL SONUÇLANACAK?
Yusuf ve Saruca, Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için adımlar atmaya devam ederler. Birbirlerinin niyetinin farkında olan Yusuf ve Saruca restleşir. Bu restleşmenin bir galibi olacak mıdır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMM’ye gelsin terör bitti desin
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Umut Hakkı’nı kullanabilir mi?
Vakıf Katılım Bankası
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
MHP lideri Devlet Bahçeli ısrarla işaret etti: İşte teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın o sözleri!
Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi
FETÖ’de pasta büyük kavga büyük! Geberen Gülen’in kara kutusu Uzun Cevdet’in uzun uzadıya söğüşü: Himmeti zimmet etti milyonlar hortumladı
Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı
Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun hesap muamması: Önce kapattı sonra açtı... Savcılıkta ne dediler
Fenerbahçe’de 4 yıldız 11’e dönüyor!
İblis toprağa düşmeden birbirlerine düştüler! FETÖ’de Uzun Cevdet - Avrupa Abdullah çekişmesi: MÖZ’ün ’kukla’ planı ve 2028 tehlikesi
Devlet Bahçeli’den 22 Ekim MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
Dünyaca ünlü yıldız adım adım Beşiktaş’a!
CANLI | Tel Aviv’de OHAL: Ben Gurion Havalimanı’nda trafik durduruldu! Blinken İsrail’e indi
Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam
SON DAKİKA