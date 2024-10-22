Kuruluş Osman’ın 168. bölümünden ipuçları: Söğüt’te büyük isyan!

SÖĞÜT'TE BÜYÜK İSYAN! Kayı Obası'nda düğün toyu sürerken Lucas yapacağını yapmış, Söğüt'te büyük bir isyan ateşi yakmıştır, haber toya yıldırım gibi düşer. Osman Bey isyan ataşını söndürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

OSMAN BEY İKİ ATEŞ ARASINDA Lucas bir yandan Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yanda ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayamıştır. Bir tarafta isyanı bastırmaya çalışan Osman Bey, Karadin Kalesi'nin haberini alır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

GONCA HATUN'UN DİNMEYEN ACISI Evladının acısı hala taze olan Gonca Hatun ve Holofira arasında hiçbir şey eskisi gibi değildir artık. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e oradan gitmek istediğini söyler. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, Kayı Obası'ndan gidecek midir?

BEGÜM VE HAZAL HATUNLARIN AMACI NEDİR? Holofira ve Gonca arasındaki soğuk rüzgarların farkına varan Begüm ve Hazal Hatunlar bu durumdan kendilerine nasıl pay çıkaracaklardır?

(Kaynak: ATV)

YUSUF VE SARUCA ARASINDAKİ REKABET NASIL SONUÇLANACAK?

Yusuf ve Saruca, Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için adımlar atmaya devam ederler. Birbirlerinin niyetinin farkında olan Yusuf ve Saruca restleşir. Bu restleşmenin bir galibi olacak mıdır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.