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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 25 EKİM 2024 ATV | Fatih ile ilgili ne saklıyorlar?

Babasına cinayeti itiraf etti! İlhan: “Oğlunu gelinin Sibel’le birlikte öldürdük!” Fatih ile ilgili ne saklıyorlar? Fatih’in başına o yerde bir şey mi geldi? Kardeşten daha yakın olan iki kuzeni neden kaçıyorlar? Rabia yeğenlerini neden koruyor? Murat neden kaçıyor? Sakladığı başka neler var? Sinirle dışarı attığım kocam geri dönsün! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 16:03 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 16:06
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 25 EKİM 2024 ATV | Fatih ile ilgili ne saklıyorlar?

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Babasına cinayeti itiraf etti! İlhan: "Oğlunu gelinin Sibel'le birlikte öldürdük!"

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Fatih ile ilgili ne saklıyorlar? Fatih'in başına o yerde bir şey mi geldi?

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Kardeşten daha yakın olan iki kuzeni neden kaçıyorlar? Rabia yeğenlerini neden koruyor?

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Murat neden kaçıyor? Sakladığı başka neler var?

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Sinirle dışarı attığım kocam geri dönsün!

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