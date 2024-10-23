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Bu akşam diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim 2024 TV yayın akışı! Sandık Kokusu, Leyla, Masterchef, Kuruluş Osman var mı, yok mu?

Show TV’nin sevilen yapımı Sandık Kokusu, Leyla, Kuruluş Osman, MAsterchef gibi yayınlanması beklenen birçok dizinin yeni bölümlerinin ekranlara gelmemesi izleyicilerde merak uyandırdı. Bu durum, dizi takipçileri arasında “Diziler iptal mi? Yeni bölüm neden yok?” sorularını gündeme getirdi.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 20:23 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 20:28
Bu akşam diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim 2024 TV yayın akışı! Sandık Kokusu, Leyla, Masterchef, Kuruluş Osman var mı, yok mu?

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Bugün birçok televizyon kanalı, planlanan diziler ve programlarda ani değişiklikler yaptı. İzleyiciler, Sandık Kokusu, Leyla, Kuruluş Osman ve MasterChef gibi popüler yapımların ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yayın akışındaki bu değişiklikler, gündemdeki olaylar nedeniyle planlanmış olabilir. İşte 23 Ekim 2024'te kanallardaki yayın akışı ve detaylar...

23 EKİM DİZİLER NEDEN YOK?

Bugün televizyon programlarında bazı değişiklikler yapıldı. Birçok dizinin yeni bölümleri ertelenirken, bazı kanalların yayın akışı da revize edildi. Özellikle Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Ankara'da yaşanan patlama nedeniyle dizinin yayın saatinde değişikliğe gidildiği ve bu durumun diğer yapımları da etkilediği tahmin ediliyor.

HANGİ KANALLAR DİZİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPTI?

TRT 1: Dizi yayını yok

ATV: Kuruluş Osman (20.00)

Kanal D: Dizi yayını yok

Show TV: Dizi yayını yok

Star TV: Dizi yayını yok

Now TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet (20.00)

Bu akşam diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim 2024 TV yayın akışı! Sandık Kokusu, Leyla, Masterchef, Kuruluş Osman var mı, yok mu?

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