Bu akşam diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim 2024 TV yayın akışı! Sandık Kokusu, Leyla, Masterchef, Kuruluş Osman var mı, yok mu?

Bugün birçok televizyon kanalı, planlanan diziler ve programlarda ani değişiklikler yaptı. İzleyiciler, Sandık Kokusu, Leyla, Kuruluş Osman ve MasterChef gibi popüler yapımların ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yayın akışındaki bu değişiklikler, gündemdeki olaylar nedeniyle planlanmış olabilir. İşte 23 Ekim 2024'te kanallardaki yayın akışı ve detaylar...

23 EKİM DİZİLER NEDEN YOK?

Bugün televizyon programlarında bazı değişiklikler yapıldı. Birçok dizinin yeni bölümleri ertelenirken, bazı kanalların yayın akışı da revize edildi. Özellikle Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Ankara'da yaşanan patlama nedeniyle dizinin yayın saatinde değişikliğe gidildiği ve bu durumun diğer yapımları da etkilediği tahmin ediliyor.