Bir Gece Masalı 8. bölüm nefes kesti: Mahir ile Canfeza yüzükleri taktı!

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Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan sekizinci bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

(Kaynak: ATV) 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Sıla'yı her yerde ararlar. Selim ise ormanlık yere götürdüğü Sıla'yı karavanda tutsak eder. Dedesi ise Mahir' e destek çıkar. Hem onu hem de Canfeza'yı düğün alışverişe götürür. Evde isteme olur ve imam nikahı kıyılır.