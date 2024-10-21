Seyfi Birbir intihar etti! Müge Anlı Seyfir Birbir öldü mü? Öz oğlunun kaybından suçlanıyordu

Seyfi Birbir , programın devam eden bölümlerinde, oğlunun yaklaşık 15 yıl önce kendisini bulmaya çalıştığını ve 21 Ekim tarihinde oğlunu stüdyoya getireceğini söylemişti. Bu iddia üzerine büyük bir merakla beklenen programda flaş bir gelişme yaşandı.

İntihar Girişimi: Son Durumu

21 Ekim sabahı, Seyfi Birbir'in kendisine kesici bir aletle zarar verdiği ortaya çıktı. Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen Birbir'in tedavisine hastanede devam ediliyor. Programda yer alan açıklamalarda Müge Anlı, Birbir'in tutarsız iddialarına ve sürekli değişen hikayelerine rağmen hala gerçekleri öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.

Son gelişmeler, Birbir'in neden böyle bir girişimde bulunduğu sorusunu gündeme getirirken, kayıp oğul Serdar'ın akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. Müge Anlı ve ekibi, hem Seyfi Birbir'in açıklamalarını sorgulamaya devam ediyor hem de kayıp oğul Serdar'ın izini sürmeye çalışıyor. Birbir'in ilerleyen günlerde programa tekrar katılıp katılmayacağı ve oğluyla ilgili yeni bir bilgi verip vermeyeceği merakla bekleniyor.