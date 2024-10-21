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Seyfi Birbir intihar etti! Müge Anlı Seyfir Birbir öldü mü? Öz oğlunun kaybından suçlanıyordu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlunu ortadan yok etmekle suçlanan Seyfi Birbir, olayın seyrini değiştiren bir intihar girişiminde bulundu. Programa katıldığı ilk günden itibaren tutarsız açıklamaları ve iddialarıyla gündemden düşmeyen Birbir, son olarak oğlunu 21 Ekim tarihinde programa getireceğini belirtmişti. Ancak bu tarihte yaşanan gelişmeler herkesi şoke etti.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 19:14 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 19:14
Seyfi Birbir intihar etti! Müge Anlı Seyfir Birbir öldü mü? Öz oğlunun kaybından suçlanıyordu

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında öz oğlunu ortadan kaldırmakla suçlanan Seyfi Birbir, çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Son olarak, kayıp oğlu Serdar'ı 21 Ekim'de programa getireceğini söyleyen Birbir, aynı gün kendisine zarar vererek intihar girişiminde bulundu. Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen Birbir'in tedavisi sürerken, yaşanan bu gelişme olayın seyrini değiştirdi. Müge Anlı programında oğul Serdar'ın akıbetini araştırmaya devam ederken, Birbir'in ilerleyen günlerde vereceği ifadeler merakla bekleniyor.

Fotoğraflar: ATVFotoğraflar: ATV

Çıranoğlu'nun Arayışı: Kayıp Oğul Serdar

Olayın başlangıcı, Hacer Çıranoğlu'nun yıllar önce evlatlık verilen oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'nın programına başvurmasıyla oldu. Çıranoğlu, kocasının oğlu Serdar'ı 4 yaşında tanımadığı birine verdiğini iddia etti. Kayıp oğlun yıllar önce evlatlık mı verildiği yoksa öz babası Seyfi Birbir tarafından ortadan mı kaldırıldığı programda tartışılmaya başlandı.

Seyfi Birbir'in Tutarsız İfadeleri

Hacer Çıranoğlu ile 14 yaşındayken evlendirildiğini belirten kadın, eski kocasından gördüğü şiddetten dolayı çocuklarını küçük yaşta bırakıp kaçtığını anlattı. 1995 yılından beri oğlundan haber alamadığını belirten Çıranoğlu, eski eşinin çocuğunu verdiği kişiyi hatırlamadığını söyledi. Seyfi Birbir ise, çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını ifade ederek dikkat çekti. Ancak programın ilerleyen dakikalarında yaptığı bir itirafla, Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini açıkladı.

Seyfi Birbir intihar etti! Müge Anlı Seyfir Birbir öldü mü? Öz oğlunun kaybından suçlanıyordu

Oğlunu Programa Getireceğini Söylemişti

Seyfi Birbir, programın devam eden bölümlerinde, oğlunun yaklaşık 15 yıl önce kendisini bulmaya çalıştığını ve 21 Ekim tarihinde oğlunu stüdyoya getireceğini söylemişti. Bu iddia üzerine büyük bir merakla beklenen programda flaş bir gelişme yaşandı.

İntihar Girişimi: Son Durumu

21 Ekim sabahı, Seyfi Birbir'in kendisine kesici bir aletle zarar verdiği ortaya çıktı. Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen Birbir'in tedavisine hastanede devam ediliyor. Programda yer alan açıklamalarda Müge Anlı, Birbir'in tutarsız iddialarına ve sürekli değişen hikayelerine rağmen hala gerçekleri öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.

Son gelişmeler, Birbir'in neden böyle bir girişimde bulunduğu sorusunu gündeme getirirken, kayıp oğul Serdar'ın akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. Müge Anlı ve ekibi, hem Seyfi Birbir'in açıklamalarını sorgulamaya devam ediyor hem de kayıp oğul Serdar'ın izini sürmeye çalışıyor. Birbir'in ilerleyen günlerde programa tekrar katılıp katılmayacağı ve oğluyla ilgili yeni bir bilgi verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

Gelişmeler Takip Ediliyor

Seyfi Birbir'in intihar girişimiyle ilgili gelişmeler ve olayın detayları kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programları arasında yer alırken, bu olayın da büyük yankı uyandırdığı açık. Hem Hacer Çıranoğlu'nun kayıp oğlunu bulma çabaları hem de Birbir'in çelişkili ifadeleri izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Son olarak, Seyfi Birbir'in sağlık durumu iyiye giderken, kayıp oğul Serdar'ın bulunup bulunamayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Müge Anlı ve ekibi olayın peşini bırakmayarak, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.

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