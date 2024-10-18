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Müge Anlı'daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir sonunda itiraf etti! Serdar'a ne oldu?

Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.Çıranoğlu, oğlunun şüpheli kaybında eski kocası Seyfi Birbir'in parmağı olabileceğine işaret etti. Programın bugünkü bölümünde Hacer Hanım'ın annesi Ayşe Hanım yayına geldi. Anne Ayşe Hanım, Seyfi'nin kızının karnındaki başka bir çocuğu da döverek düşürdüğünü söyledi. Seyfi Birbir ise sonunda gerçeği itiraf etti.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 13:04 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 13:21
Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir sonunda itiraf etti! Serdar’a ne oldu?

Hacer Çıraoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'da soluğu aldı. 14 yaşındayken Seyfi Birbir isimli kişi ile evlenen Çıranoğlu, kocasından uzun süre şiddet gördüğününü bu nedenle 3 çocuğunu bırakıp baba evine döndüğünü açıkladı.

Seyfi Birbir sonunda itiraf etti!

Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir sonunda itiraf etti! Serdar’a ne oldu?

EVİN ÖNÜNDE DURAN ARABAYA VERDİ

Çıranoğlu, eski kocasının çocuklara da sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Çıranoğlu, Seyfi Birbir'in kendisine ortadan kaybolan Serdar'ı alkollü olduğu bir gün evin önünde duran bir arabaya verdiğini açıkladığını söyledi. Bu duruma inanmayan Çıranoğlu, eski kocasının kendisinden olmadığını düşündüğü için çocuğa bir şey yapmış olabileceğini ifade etti.

Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir sonunda itiraf etti! Serdar’a ne oldu?

Yayına bağlanan Seyfi Bey'in yeğeni de Hacer Hanım'ın ifadelerini doğruladı. Cani adamın alkol problemi olduğunu dile getiren yeğen, Seyfi Bey'in annesine de şiddet uyguladığını ifade etti. Büyük oğlunun Seyfi Bey'in yanında olduğunu açıklayan Hacer Hanım, kızı Aslı'nın da şu an hayatta olmadığı bilgisini paylaştı. Hacer Hanım, kızını amcasının benzin döküp , sokak ortasında yaktığını söyledi. Bu sözler karşısında stüdyo buz kesti.

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