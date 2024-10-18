Hacer Çıraoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'da soluğu aldı. 14 yaşındayken Seyfi Birbir isimli kişi ile evlenen Çıranoğlu, kocasından uzun süre şiddet gördüğününü bu nedenle 3 çocuğunu bırakıp baba evine döndüğünü açıkladı.
EVİN ÖNÜNDE DURAN ARABAYA VERDİ
Çıranoğlu, eski kocasının çocuklara da sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Çıranoğlu, Seyfi Birbir'in kendisine ortadan kaybolan Serdar'ı alkollü olduğu bir gün evin önünde duran bir arabaya verdiğini açıkladığını söyledi. Bu duruma inanmayan Çıranoğlu, eski kocasının kendisinden olmadığını düşündüğü için çocuğa bir şey yapmış olabileceğini ifade etti.
Yayına bağlanan Seyfi Bey'in yeğeni de Hacer Hanım'ın ifadelerini doğruladı. Cani adamın alkol problemi olduğunu dile getiren yeğen, Seyfi Bey'in annesine de şiddet uyguladığını ifade etti. Büyük oğlunun Seyfi Bey'in yanında olduğunu açıklayan Hacer Hanım, kızı Aslı'nın da şu an hayatta olmadığı bilgisini paylaştı. Hacer Hanım, kızını amcasının benzin döküp , sokak ortasında yaktığını söyledi. Bu sözler karşısında stüdyo buz kesti.