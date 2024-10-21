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Çok sevilen o dizi için final kararı: Reyting yarışına yenildi!

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve MedYapım'ın yapımcılığını üstlendiği Kirli Sepeti, ikinci sezonunda izleyiciyle buluşmaya devam ederken final yapma kararı alındı. Dizi, bu hafta yayınlanacak olan 40. bölümü ile ekranlara veda edecek.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:34 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:34
Çok sevilen o dizi için final kararı: Reyting yarışına yenildi!

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Televizyon dünyasında rekabetin hız kesmeden sürdüğü reyting yarışı, sevilen bir dizinin daha sonunu getirdi. İzleyicilerden yoğun ilgi gören yapım, ekran macerasına beklenenden erken veda etmeye hazırlanıyor. Sevilen oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken bu proje, yayınlandığı süre boyunca sadık bir izleyici kitlesine sahip olmayı başarsa da reytinglerde istenen başarıyı yakalayamadı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

FİNAL KARARI NASIL ALINDI?

Kirli Sepeti'nin ilk sezonu, sezon finalinin ardından sona erdirilmek istenmişti. Ancak, projenin yurt dışı satışları sayesinde aldığı olumlu geri dönüşler, yapım ekibine diziyi devam ettirme kararı aldırdı. Bu süreçte, kadroda bazı değişiklikler yapılarak, dizinin hikayesi yeniden kurgulandı. İzleyici ilgisini yeniden kazanmak amacıyla güçlü bir ikinci sezon hazırlığına girişildi ve dizi büyük umutlarla tekrar ekrana döndü.

Yapım ekibinin tüm çabalarına ve dizinin yenilenen yapısına rağmen, ikinci sezonda beklenen reyting başarısına ulaşılamadı. İlk bölümlerdeki izleyici ilgisi sürdürülemeyince, yapımcılar ve kanal yönetimi diziyi planlanandan daha erken sonlandırma kararı aldı. İkinci sezonun 40. bölümüyle birlikte Kirli Sepeti'nin yayın hayatı sona erecek.

Çok sevilen o dizi için final kararı: Reyting yarışına yenildi!

YEREL İLGİ YETERSİZ KALDI

Geçtiğimiz günlerde çıkan Kirli Sepeti, yurt dışında satış başarısı yakalasa da yerel izleyici kitlesinde beklenen ilgiyi göremedi. İzleyici alışkanlıkları ve reyting rekabetinin yoğun olduğu prime-time kuşağında dizi, rakip yapımlar karşısında zorlandı. Diziyi ayakta tutma çabalarına rağmen, reytinglerin düşük kalması, final kararını kaçınılmaz hale getirdi.

40. BÖLÜMLE EKRANLARA VEDA

MedYapım imzasıyla hazırlanan Kirli Sepeti, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle başlamış olsa da ekran serüveni beklenenden kısa sürdü. Final bölümü olan 40. bölüm, hem dizinin hikayesine son noktayı koyacak hem de hayranları için bir veda niteliği taşıyacak. Yapımcılar, izleyicilere bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken, final bölümünün sürprizlerle dolu olacağının ipuçlarını verdi.

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