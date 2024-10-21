Çok sevilen o dizi için final kararı: Reyting yarışına yenildi!

Geçtiğimiz günlerde çıkan Kirli Sepeti , yurt dışında satış başarısı yakalasa da yerel izleyici kitlesinde beklenen ilgiyi göremedi . İzleyici alışkanlıkları ve reyting rekabetinin yoğun olduğu prime-time kuşağında dizi, rakip yapımlar karşısında zorlandı. Diziyi ayakta tutma çabalarına rağmen, reytinglerin düşük kalması, final kararını kaçınılmaz hale getirdi.

40. BÖLÜMLE EKRANLARA VEDA

MedYapım imzasıyla hazırlanan Kirli Sepeti, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle başlamış olsa da ekran serüveni beklenenden kısa sürdü. Final bölümü olan 40. bölüm, hem dizinin hikayesine son noktayı koyacak hem de hayranları için bir veda niteliği taşıyacak. Yapımcılar, izleyicilere bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken, final bölümünün sürprizlerle dolu olacağının ipuçlarını verdi.