Bir Gece Masalı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Baban, Mahir’le o kızı evlendirmek istiyor!

Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

(Kaynak: ATV)

7.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Mahir, Sıla ile anlaşma yapar ve önceki planlarına sadık kalırlar. Canfeza, Selim'e izini kaybettirirken Mahir'den de uzak durmaya kararlıdır. Boris yani Raşit komiser tutsak aldığı Kürşat ile büyük sırrını paylaşır ve kardeş olduklarını açıklar. Farklı annelerden olan Raşit, Kürşat'a yıllardır içinde biriktirdiği tüm nefreti kusar.

(Kaynak: ATV)

Afet Hanım, son kozunu oynar ve Canfeza'nın karşısına dikilir. Ezra Nene'den kan borcunu ödemesini ister. Oğlunun ölümüne karşı Canfeza ile Nenesinin ülkeden gitmelerini bir daha Mahir'in karşısına çıkmamalarını ister. Anlaşmayı kabul eden Canfeza, Afet Hanım'ın ülkeden çıkış planını kabul eder.

(Kaynak: ATV)

Mahir ise Sıla ve bebeğini kurtarmak için harekete geçer. Hazırladığı pasaport ve ülkeden çıkış bileti ile Sıla'yı dedesinin ayarladığı araca bindirir. Ancak arabada sürpriz bir isim daha vardır. Sıla'nın yanındaki beklenmedik kişi Selim'den başkası değildir.

(Kaynak: ATV)

Canfeza'nın telefonun kapalı olmasından şüphelenen Sare, Mahir'i ara ve babaannesinin tüm planını anlatır. Canfeza'ya engel olmak için marina giden Mahir, geç kalmıştır. Canfeza ve nenesini taşıyan tekne çoktan kalkmıştır. Ancak Afet Hanım dediği gibi Yunanistan'a değil onları ölüme götürmektedir.