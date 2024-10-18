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Karadut’ta kalp kırıklıkları! İşte Karadut 5. bölümden ipuçları!

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı Karadut dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Karadut 5. bölümde neler yaşanacak? İşte pazartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Karadut’un yeni bölümünden detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:43 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:43
Karadut’ta kalp kırıklıkları! İşte Karadut 5. bölümden ipuçları!

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atv'nin Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' beşinci bölümüyle ekrana geliyor. Senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

Karadut 5. bölüm fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

KARADUT 5. BÖLÜM ÖZETİ

Hayatını değiştirmek üzere olan Zuhal'in dik duruşu, babası karşısında yıkılır. Aldığı haberlerle sarsılan Çetin ise ağır cezalar keser. Bu esnada arası açılan kardeşleriyle ilgilenen Zuhal kendi coşkusunu yaşamaya fırsat bulamaz.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Baran'dan gördüğü ilgi sayesinde yeniden yüzü gülen Begüm ise hırsına yenik düştüğünde kendini bir çıkmazın içinde bulacaktır. Verdiği tüm sözlere rağmen kocasından sır saklamayı beceremeyen Figen büyük bir hata yapar. Onun hatasının bedelini ödeyen ise Aslı olacaktır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Nihan davet edilmediği yerlere gitmeye devam ederken son durağının ucunda kabusu olduğundan habersizdir. Nihan'ın tacizine alışık olan Tayfun'un kapısı bu sefer beklenmedik bir misafir tarafından çalınır.

Karadut’ta kalp kırıklıkları! İşte Karadut 5. bölümden ipuçları!

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Aslı kaybolan tahlil sonuçlarının peşine düşerken Alp'in de onun peşinde olduğundan habersizdir. Bunu keşfeden Çetin'in büyük hamlesi birçok kalp kırıklığıyla sonuçlanacaktır…

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

'Karadut' yeni bölümleriyle her Pazartesi atv'de.

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