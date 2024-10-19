SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Karadut 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen bu evde yok gibisin!

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı Karadut dizisinin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları atv ekranında yayınlanan Karadut’un yeni bölüm fragmanına “Sen bu evde yok gibisin!” sözleri damga vurdu. İşte Karadut 5. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 14:42 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 14:42
Karadut 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen bu evde yok gibisin!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv'nin sevilen dizisi Karadut'un 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Karadut 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hayatını değiştirmek üzere olan Zuhal'in dik duruşu, babası karşısında yıkılır. Aldığı haberlerle sarsılan Çetin ise ağır cezalar keser. Bu esnada arası açılan kardeşleriyle ilgilenen Zuhal kendi coşkusunu yaşamaya fırsat bulamaz.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Baran'dan gördüğü ilgi sayesinde yeniden yüzü gülen Begüm ise hırsına yenik düştüğünde kendini bir çıkmazın içinde bulacaktır. Verdiği tüm sözlere rağmen kocasından sır saklamayı beceremeyen Figen büyük bir hata yapar. Onun hatasının bedelini ödeyen ise Aslı olacaktır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Nihan davet edilmediği yerlere gitmeye devam ederken son durağının ucunda kabusu olduğundan habersizdir. Nihan'ın tacizine alışık olan Tayfun'un kapısı bu sefer beklenmedik bir misafir tarafından çalınır.

Karadut 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen bu evde yok gibisin!

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Aslı kaybolan tahlil sonuçlarının peşine düşerken Alp'in de onun peşinde olduğundan habersizdir. Bunu keşfeden Çetin'in büyük hamlesi birçok kalp kırıklığıyla sonuçlanacaktır…

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

'Karadut' yeni bölümleriyle her Pazartesi atv'de.

SON DAKİKA