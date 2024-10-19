Karadut 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen bu evde yok gibisin!

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atv'nin sevilen dizisi Karadut'un 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Karadut 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı (Kaynak: ATV) YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayatını değiştirmek üzere olan Zuhal'in dik duruşu, babası karşısında yıkılır. Aldığı haberlerle sarsılan Çetin ise ağır cezalar keser. Bu esnada arası açılan kardeşleriyle ilgilenen Zuhal kendi coşkusunu yaşamaya fırsat bulamaz.

(Kaynak: ATV) Baran'dan gördüğü ilgi sayesinde yeniden yüzü gülen Begüm ise hırsına yenik düştüğünde kendini bir çıkmazın içinde bulacaktır. Verdiği tüm sözlere rağmen kocasından sır saklamayı beceremeyen Figen büyük bir hata yapar. Onun hatasının bedelini ödeyen ise Aslı olacaktır.