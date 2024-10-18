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Müge Anlı canlı yayında paylaştı: Devlet Bahçeli hediye etti

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilgiyle takip ediliyor. Programın sunucusu Müge Anlı bugün canlı yayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği hediyeyi izleyicilerle paylaştı. Anlı, Bahçeli'ye teşekkür etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 13:58 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 14:14
Müge Anlı canlı yayında paylaştı: Devlet Bahçeli hediye etti

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Türk siyasi tarihinin önemli anlarına tanıklık eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi yaşam öyküsünü anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Müge Anlı ile Tatlı Sert (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

DEVLET BAHÇELİ'DEN MÜGE ANLI'YA HEDİYE
MHP lideri Bahçeli, hayatının anlatıldığı kitabı atv ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'ya hediye etti.

Canlı yayında hediyeyi gösteren Müge Anlı kitabı çok beğendiğini söyleyerek Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Müge Anlı ile Tatlı Sert (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

"DÖNEMLE İLGİLİ DE ÇOK ÖNEMLİ FİKİR SAHİBİ OLUYORSUNUZ"
Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli, "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını gönderdi bana. Onun hayatını anlatıyor ve onun hayatını anlatırken de dönemle ilgili de çok önemli fikir sahibi oluyorsunuz. Harika bir şey.. Sayın Devlet Bahçeli'ye de çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Müge Anlı ile Tatlı Sert (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

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