Müge Anlı canlı yayında paylaştı: Devlet Bahçeli hediye etti

Türk siyasi tarihinin önemli anlarına tanıklık eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , kendi yaşam öyküsünü anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını okuyucuyla buluşturdu.

" DÖNEMLE İLGİLİ DE ÇOK ÖNEMLİ FİKİR SAHİBİ OLUYORSUNUZ" Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli, "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını gönderdi bana. Onun hayatını anlatıyor ve onun hayatını anlatırken de dönemle ilgili de çok önemli fikir sahibi oluyorsunuz. Harika bir şey.. Sayın Devlet Bahçeli'ye de çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)