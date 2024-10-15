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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de "Basitsiniz zaten" tartışması! Zuhal Topal Gülcan Çiçek kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni haftasında dikkat çeken isimlerden biri de Gülcan Çiçek. 41 yaşındaki yarışmacı, Sivaslı ve üç çocuk annesi.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:51 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:51
Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de Basitsiniz zaten tartışması! Zuhal Topal Gülcan Çiçek kimdir?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasında yer alan Gülcan Çiçek, izleyicilerin merak konusu oldu. Salı günü yarışacak olan Çiçek, 41 yaşında ve aslen Sivaslı. Üç çocuk annesi olan Gülcan Çiçek, misafir ağırlamayı ve çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok seviyor. Sebze yemekleri ve sunumları ile yarışmada iddialı olan Çiçek, haftanın favori isimleri arasında yer alıyor.

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

ZUHAL TOPAL GÜLCAN ÇİÇEK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni haftasında Salı günü yarışmacısı olarak yer alan Gülcan Çiçek, izleyiciler tarafından merak ediliyor. 41 yaşında olan Gülcan Çiçek, aslen Sivaslı ve 3 çocuk annesi. Ailesiyle vakit geçirmeyi çok seven Çiçek, misafir ağırlamaya da oldukça düşkün. Yemek konusunda özellikle sebze yemekleri ve sunumlarıyla öne çıkan yarışmacı, haftanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Misafirperverliği ve yemeklerine olan güveni ile dikkat çeken Gülcan Çiçek, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de en yüksek puanı almak için kıyasıya mücadele veriyor.

"BASİT BİRİSİNİZ"

Son bölümde, Hakan Bey'in yarışma sırasında bir diğer yarışmacı gülziar'a karşı sergilediği saygısız tavırlar izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok izleyici, Hakan Bey'in diskalifiye edilmesi gerektiğini savunurken, programın bu tartışmalı anları ilgi çekti.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de Basitsiniz zaten tartışması! Zuhal Topal Gülcan Çiçek kimdir?

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