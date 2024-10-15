Bir Gece Masalı 8.bölüm fragmanı: Benimle evlenir misin?

Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır.

Bir Gece Masalı 7.bölümden görüntüler

Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.