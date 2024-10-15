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Bir Gece Masalı 8.bölüm fragmanı: Benimle evlenir misin?

ATV'nin bomba dizisi Bir Gece Masalı 8. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren yapımda Mahir ve Cenfeza'nın aşkı takip ediliyor. İşte Bir Gece Masalı 8. bölüm fragmanı!

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 02:00 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 02:00
Bir Gece Masalı 8.bölüm fragmanı: Benimle evlenir misin?

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Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 8.bölüm fragmanı yayınlandı! VİDEO

BİR GECE MASALI 7 BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir.

Bir Gece Masalı 7.bölümden görüntülerBir Gece Masalı 7.bölümden görüntüler

Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır.

Bir Gece Masalı 7.bölümden görüntülerBir Gece Masalı 7.bölümden görüntüler

Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.

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