Kuruluş Osman 167. bölüm nefes kesecek: Osman Bey, Lucas ve Karesi Bey’le karşı karşıya!

(Kaynak: ATV) KOMUTAN LUCAS'IN BÜYÜK TUZAĞI! Öte yandan, Osman Bey'i her taraftan kuşatmak için hamle yapan Lucas, Karadin'de büyük bir tuzak kurar. Bu tuzak sonrası Begüm Hatun oldukça zor durumda kalacaktır.

(Kaynak: ATV) BALA HATUN VE BEGÜM HATUN KARŞI KARŞIYA! Karadin'deki başarısızlığından sonra bir de Bala Hatun'la karşı karşıya gelen Begüm Hatun iyice öfkelenir. Bala Hatun'un erini de yerini de elinden alma niyetinde olan Begüm Hatun nasıl bir plan kuracaktır?

(Kaynak: ATV) GONCA HATUN VE HOLOFİRA ARASINDA İPLER GERİLİYOR MU? Gonca Hatun'u zehirleyenin Cecilia olduğu ortaya çıkar. Bu katilin Holofira'nın yardımcısı olarak obaya sızmış olması Gonca Hatun'un Holofira'ya karşı tavrını nasıl etkileyecektir?

(Kaynak: ATV) ORHAN BEY, HOLOFİRA'YI BEKLEYEN TEHLİKE Orhan Bey, Holofira'nın evlendirileceğini öğrenir. Holofira'yı kaçırmak için büyük bir oyun kurar. Düğünden kaçmayı başarabilen Orhan ve Holofira'yı yolda büyük bir tuzak beklemektedir. Bu tuzağı aşıp vuslata erebilecekler midir? OSMAN BEY, LUCAS VE KARESİ BEY'E MEYDAN OKUYOR! Düşmanımın düşmanı dostumdur düsturuyla bir araya gelen Lucas ve Karesi, apacakları köprüyle Osman Bey'e maddi olarak büyük bir darbe vuracaklardır. Osman Bey, Karesi Bey'in arkasından iş çevirdiğini öğrenmiştir. Osman Bey, Karesi ve Lucas'ın bu kirli planını bertaraf edebilecek midir?