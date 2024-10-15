Kuruluş Osman 167. bölüm nefes kesecek: Osman Bey, Lucas ve Karesi Bey’le karşı karşıya!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 167. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 167. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.
OSMAN BEY'İN KUTSAL EMANET YEMİNİ!
Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerini kurtararak küffara büyük gözdağı vererek kutsallarına göz diken herkesle savaşacağını ilan etmişti. Osman Bey'in bunun için yapacağı ilk hamle ne olacaktır?
KARESİ BEY'İN PLANI NEDİR?
İslam'ın kutsal emanetlerin kurtuluşu Kayı Obası'nda sevinçle karşılanırken, bu durum Karesi Bey'i ise çok öfkelendirir. Büyük bir kıskançlığa sevk eder. Osman Bey'in itibar kazanmasını istemeyen Karesi Bey ne yapacaktır?
KOMUTAN LUCAS'IN BÜYÜK TUZAĞI!
Öte yandan, Osman Bey'i her taraftan kuşatmak için hamle yapan Lucas, Karadin'de büyük bir tuzak kurar. Bu tuzak sonrası Begüm Hatun oldukça zor durumda kalacaktır.
BALA HATUN VE BEGÜM HATUN KARŞI KARŞIYA!
Karadin'deki başarısızlığından sonra bir de Bala Hatun'la karşı karşıya gelen Begüm Hatun iyice öfkelenir. Bala Hatun'un erini de yerini de elinden alma niyetinde olan Begüm Hatun nasıl bir plan kuracaktır?
GONCA HATUN VE HOLOFİRA ARASINDA İPLER GERİLİYOR MU?
Gonca Hatun'u zehirleyenin Cecilia olduğu ortaya çıkar. Bu katilin Holofira'nın yardımcısı olarak obaya sızmış olması Gonca Hatun'un Holofira'ya karşı tavrını nasıl etkileyecektir?
ORHAN BEY, HOLOFİRA'YI BEKLEYEN TEHLİKE
Orhan Bey, Holofira'nın evlendirileceğini öğrenir. Holofira'yı kaçırmak için büyük bir oyun kurar. Düğünden kaçmayı başarabilen Orhan ve Holofira'yı yolda büyük bir tuzak beklemektedir. Bu tuzağı aşıp vuslata erebilecekler midir?
OSMAN BEY, LUCAS VE KARESİ BEY'E MEYDAN OKUYOR!
Düşmanımın düşmanı dostumdur düsturuyla bir araya gelen Lucas ve Karesi, apacakları köprüyle Osman Bey'e maddi olarak büyük bir darbe vuracaklardır. Osman Bey, Karesi Bey'in arkasından iş çevirdiğini öğrenmiştir. Osman Bey, Karesi ve Lucas'ın bu kirli planını bertaraf edebilecek midir?