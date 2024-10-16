Bir Gece Masalı 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Mahir, Canfeza’ya evlilik teklifi ediyor!

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir. Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır.
Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.