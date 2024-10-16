Bir Gece Masalı 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Mahir, Canfeza’ya evlilik teklifi ediyor!

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

(Kaynak: ATV)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir. Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır.

(Kaynak: ATV)

Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.