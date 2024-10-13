Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru

Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde adeta nefesler tutuldu. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu ve her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan program, bu kez stüdyoda büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacıya sorulan kritik soru, hem stüdyodaki izleyicilerin hem de ekran başındaki milyonların dikkatini üzerine çekti. Yarışmacının uzun süre düşünmesi ve kararsızlığı, gerilimi iyice tırmandırdı.

HANGİ YAZAR YURT DIŞINDA EĞİTİM ALMAMIŞTIR?

A- SABAHATTİN ALİ

B- NECİP FAZIL KISAKÜREK

C- CAHİT SITKI TARANCI

D-TURGUT UYAR

CEVAP: D

Turgut Uyar, yurt dışında eğitim almamış bir yazardır. O, eğitimini Türkiye'de tamamlamış ve özellikle askeri okullarda eğitim almıştır. 1947 yılında Askerî Memurlar Okulu'ndan mezun olduktan sonra subay olarak göreve başlamış, orduda uzun süre çalışmıştır. Eğitim hayatı boyunca yurt dışına gitmemiştir.