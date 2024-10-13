Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde adeta nefesler tutuldu. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu ve her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan program, bu kez stüdyoda büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacıya sorulan kritik soru, hem stüdyodaki izleyicilerin hem de ekran başındaki milyonların dikkatini üzerine çekti. Yarışmacının uzun süre düşünmesi ve kararsızlığı, gerilimi iyice tırmandırdı.

Hangi ikisi yakın dostken zamanla birbirine kin gütmüş, 1861'de birbirlerini düelloya davet etmiş, düello gerçekleşmeyince 17 sene hiç görüşmemişlerdir?

A- Victor Huga ve Alexandre Dumas

B- Lev Tolstoy ve Ivan Turgenyev

C-James Joyce ve Oscar Wilde

D- Dostoyevski ve Anton Çehov

CEVAP:B

Tolstoy ve Turgenyev, başlangıçta yakın dostken zamanla aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerilim yaşamışlar ve 1861'de birbirlerini düelloya davet etmişlerdir. Düello gerçekleşmeyince ikili 17 yıl boyunca görüşmemiştir.