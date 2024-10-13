Doktor kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde adeta nefesler tutuldu. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu ve her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan program, bu kez stüdyoda büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacıya sorulan kritik soru, hem stüdyodaki izleyicilerin hem de ekran başındaki milyonların dikkatini üzerine çekti. Yarışmacının uzun süre düşünmesi ve kararsızlığı, gerilimi iyice tırmandırdı.

DOKTOR KELİMESİNİN KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?

A Gözlemlemek

B- Araştırmak

C- Öğretmek

D- Tedavi Etmek

CEVAP: C