Hangisi Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filmin sonunda Kadir İnanır’ın canlandırdığı İlyas’ın söylediği filmin kapanış sözüdür?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde adeta nefesler tutuldu. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu ve her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan program, bu kez stüdyoda büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacıya sorulan kritik soru, hem stüdyodaki izleyicilerin hem de ekran başındaki milyonların dikkatini üzerine çekti. Yarışmacının uzun süre düşünmesi ve kararsızlığı, gerilimi iyice tırmandırdı.

HANGİSİ SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM ADLI FİLMİN SONUNDA KADİR İNANIR'IN CANLANDIRDIĞI İLYAS'IN SÖYLEDİĞİ FİLMİN KAPANIŞ SÖZÜDÜR?

A- ZİYANI YOK, GÜLÜŞÜ YETER BİZE!

B- ELVEDA ASYA!

C- BİTMEMİŞ TÜRKÜM BENİM!

D- ELVEDA SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM!

CEVAP: C