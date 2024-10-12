Bir Gece Masalı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu kızın babası katil!

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Atv'nin ilgiyle takip edile dizisi Bir Gece Masalı'nın 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Gece Masalı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı (Kaynak: ATV) SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir, Sıla ve ailesini korumak için bir karar verir. Bu kara Canfeza'yı derin bir üzüntüye sokar.

(Kaynak: ATV) Sıla ile formaliteden nişanlanmayı teklif eder. Cabir Ağa'yı oylayıp Sıla'yı yurt dışında çıkarma planı yaparlar. Ama Afet Hanım'ın amacı Sıla ile iş birliği yapıp gerçekten evlendirmektir.