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Bir Gece Masalı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu kızın babası katil!

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı’nın 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına “Bu kızın babası katil! Senin kocanın katili” sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 7. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 13:47 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 13:47
Bir Gece Masalı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu kızın babası katil!

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Atv'nin ilgiyle takip edile dizisi Bir Gece Masalı'nın 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahir, Sıla ve ailesini korumak için bir karar verir. Bu kara Canfeza'yı derin bir üzüntüye sokar.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Sıla ile formaliteden nişanlanmayı teklif eder. Cabir Ağa'yı oylayıp Sıla'yı yurt dışında çıkarma planı yaparlar. Ama Afet Hanım'ın amacı Sıla ile iş birliği yapıp gerçekten evlendirmektir.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Canfeza'yı bunun bir kurmaca olduğuna Mahir zar zor ikna eder. Selim ise Canfeza'nın peşindedir. O da Afet ile bir anlaşma yapar; Canfeza'yı alacaktır. Cabir'in hem Mahir'i hem Sıla'yı öldüreceğini söyleyen Afet Hanım, Canfeza'yı gitmeye ikna eder.

Bir Gece Masalı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu kızın babası katil!

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Fakat asıl amacı bir daha geri dönmemesi için onu Selim'e teslim etmektir. Nikah memurunun gelişi ile Mahir tuzağa düşürüldüğünü anlar. Afet ise Canfeza'yı konaktan gönderirken Nene gelir. Bir yanda nikah bir yanda Selim; Canfeza ve Mahir kapana kısılmıştır.

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