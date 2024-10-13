ATV’nin sevilen dizisi Karadut’a iki yeni oyuncu! Nergis Kumbasar ve Mert Doğan sürprizi

ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a Mert Doğan dahil oluyor.

Baran, zenginliği ve sosyal statüsü ile öne çıkmayı seven biridir. Çevresindekilere karşı baskın tavırlar sergileyen Baran aynı zamanda ilgiyi de üzerine çekmekte hiç zorluk çekmez.