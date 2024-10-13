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ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a iki yeni oyuncu! Nergis Kumbasar ve Mert Doğan sürprizi

atv’nin, Tims&B Productions imzalı dizisi ‘Karadut’un kadrosuna Nergis Kumbasar ve Mert Doğan dahil oluyor. Nergis Kumbasar, dizide ailenin neşe kaynağı halası ‘Yüksel’, Mert Doğan ise yüksek özgüvenli ve karizmatik biri olan ‘Baran’ karakteriyle yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 17:59
ATV’nin sevilen dizisi Karadut’a iki yeni oyuncu! Nergis Kumbasar ve Mert Doğan sürprizi

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Yüksel Hala, abisi Çetin'e göre rahat, özgürlüğüne düşkün ve başına buyruk biridir.

ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a Nergis Kumbasar dahil oluyor.ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a Nergis Kumbasar dahil oluyor.

Herkesin yüzünü güldüren Yüksel'in tatlı görüntüsünün altında küçük kurnazlıklar da yatmaktadır.

ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a Nergis Kumbasar dahil oluyor.ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a Nergis Kumbasar dahil oluyor.

Erdem kardeşlerin "Mikser" olarak adlandırdığı Yüksel Hala, evin dengelerini değiştirecek davetsiz bir misafir olarak hayatlarına geri dönecektir.

ATV’nin sevilen dizisi Karadut’a iki yeni oyuncu! Nergis Kumbasar ve Mert Doğan sürprizi

ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a Mert Doğan dahil oluyor.ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a Mert Doğan dahil oluyor.

Baran, zenginliği ve sosyal statüsü ile öne çıkmayı seven biridir. Çevresindekilere karşı baskın tavırlar sergileyen Baran aynı zamanda ilgiyi de üzerine çekmekte hiç zorluk çekmez.

ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a Mert Doğan dahil oluyor.ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a Mert Doğan dahil oluyor.

Tıpkı Begüm'ün ilgisini hızla çekeceği gibi…

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