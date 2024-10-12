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Kör Nokta final bölümünde neler olacak? İşte Kör Nokta 4. bölümden ipuçları...

Cumartesi akşamları atv ekranında izleyici ile buluşan Kör Nokta’nın bu akşam yayınlanacak olan final bölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Rabia Soytürk (Aslım Gencer), Çağla Boz (Gece Kutlu), İsmail Ege Şaşmaz (Cihan Alptekin) gibi isimlerin kadrosunda yer alan Kör Nokta’nın 4. bölümünde büyük sır ortaya çıkacak! İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 12:49 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 12:56
Kör Nokta final bölümünde neler olacak? İşte Kör Nokta 4. bölümden ipuçları...

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Rabia Soytürk, Çağla Boz, İsmail Ege Şaşmaz, Öyküsu Özyürek, Kürşat Alnıaçık gibi isimleri bir araya getiren Kör Nokta, bu akşam final bölümüyle atv'de izleyici ile buluşacak.

Heyecan dolu bölümde büyük sır ortaya çıkacak!

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

KÖR NOKTA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLCAK?
Aslım'ın mahkemede yapmış olduğu hamle ile bütün planlar altüst olmuştur. Emre içeriden çıkamayacağını düşünür ve tümden kontrolünü kaybeder.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Şeref, oğlu ile ilgili endişeleri Gece ile paylaşınca Gece hem Aslım'a hem de Kerem'e karşı açıktan savaş ilan eder. Aslım ise mahkemede yaptığı hamleden memnun, kazayla ilgili somut bir delil olan telefonun peşindedir.

Kör Nokta final bölümünde neler olacak? İşte Kör Nokta 4. bölümden ipuçları...

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Kerem'in ise telefona ulaşmak için izleyeceği yol bambaşkadır. Cihan, Aslım'ın ondan uzaklaştığı düşüncesiyle Kerem'in karşısına çıkar ve bir an önce şehri terk etmesi konusunda uyarır. Fakat kardeşi İpek'in o gece neler yaşadığıyla ilgili araştırmasında onu alt üst eden bir bilgiye ulaşır ve kardeşiyle yüzleşir.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Bu yüzleşme İpek'in hiç beklemediği kadar sert olur ve büyük bir sır ortaya çıkar. Üstelik bu bilgi Alptekinler ve Gece tarafından da öğrenilir. Aslım, telefona ulaşmak üzereyken Cihan da öğrendiği bilgiyi Aslım'la paylaşmak üzere yola düşmüştür bile…

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