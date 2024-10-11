Karadut 4. bölümde neler olacak? Zuhal huzuru Tayfun’da bulur!

Bora'nın başına gelenler Aslı'yla aralarında yeni bir sayfa açar. Ancak Aslı'nın öğrendiklerinden sonra ilişkileri dönülmez bir çıkmaza girecektir. Oğlunun ondan sakladıklarını öğrenen Nihan ise etrafındaki herkesin nasihatlerini yok sayar.

(Kaynak: ATV)

Gittikçe körüklenen öfkesi onu beklenmedik bir hamle yapmaya itecektir. Babasının kırdığı cesareti Tayfun'la onaran Zuhal, gün geçtikçe aşkına daha çok güvenir. Zuhal, yalnızlığının tüm ailenin ağzına sakız olduğunu keşfedince herkesin gündemini değiştirecek bir teklifte bulunacaktır…