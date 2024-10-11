Karadut 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sırf babam alkışlasın diye ablanı sattın sen!

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Atv'nin sevilen dizisi Karadut'un 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Karadut 4.bölüm 2. fragmanı yayınlandı (Kaynak: ATV) ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Çetin, gördüklerinden sonra Zuhal'e karşı sırtını iyice döndü. Zuhal babasıyla iletişim kurmaya bir yandan da ilişkisine sahip çıkmaya çalıştı. Ailecek yaptıkları mezarlık ziyaretinde Çetin'in Zuhal'in üzerine gitmesiyle ortalık fena karıştı. Yaşadığı zor anların ardından soluğu Tayfun'un yanına alan Zuhal, en büyük sırrı olan annesinin ölümü ve kendi gerçeğini anlattı. Duydukları karşısında şaşkına dönen Tayfun, Zuhal'in yanında yer alıp onu yalnız bırakmadı.

(Kaynak: ATV) Zuhal aldığı yeni kararla ilişkisini artık saklanmadan yaşamaya karar verdi. Çetin Bey, kızına elini öptürüp özür beklerken karşısında bambaşka bir Zuhal buldu. Begüm'ün de ablasının yanında yer alıp ona destek çıkmasıyla evde tansiyon iyice yükseldi.