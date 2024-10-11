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Karadut 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sırf babam alkışlasın diye ablanı sattın sen!

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı Karadut dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Sırf babam alkışlasın diye ablanı sattın sen!” sözleri damga vurdu. İşte Karadut 4. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 13:08 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 13:08
Karadut 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sırf babam alkışlasın diye ablanı sattın sen!

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Atv'nin sevilen dizisi Karadut'un 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Karadut 4.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çetin, gördüklerinden sonra Zuhal'e karşı sırtını iyice döndü. Zuhal babasıyla iletişim kurmaya bir yandan da ilişkisine sahip çıkmaya çalıştı. Ailecek yaptıkları mezarlık ziyaretinde Çetin'in Zuhal'in üzerine gitmesiyle ortalık fena karıştı. Yaşadığı zor anların ardından soluğu Tayfun'un yanına alan Zuhal, en büyük sırrı olan annesinin ölümü ve kendi gerçeğini anlattı. Duydukları karşısında şaşkına dönen Tayfun, Zuhal'in yanında yer alıp onu yalnız bırakmadı.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Zuhal aldığı yeni kararla ilişkisini artık saklanmadan yaşamaya karar verdi. Çetin Bey, kızına elini öptürüp özür beklerken karşısında bambaşka bir Zuhal buldu. Begüm'ün de ablasının yanında yer alıp ona destek çıkmasıyla evde tansiyon iyice yükseldi.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Alp'in özel fotoğraflarıyla ilgili tehditleriyle mücadele etmeye çalışan Aslı, Rezzan Hanım'ı görmeye gitti. Ancak Rezzan, Alp'in arkasında durdu. İyice çıkmazda olan Aslı'nın en büyük destekçisi Bora oldu. Bora'yı Aslı'nın yanında gördükçe öfkelenen Alp, bir grup adam tutup Bora'nın üstüne saldırttı. Yaralanan Bora, annesi Nihan'ı endişelendirirken Aslı ile de gitgide yakınlaştı. Zuhal ve Tayfun'un romantik planı ise beklenmeyen bir sürprizle bozulacaktır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

'Karadut' yeni bölümüyle 14 Ekim Pazartesi akşamı atv'de.

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