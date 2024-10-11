Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Ekim tarihli bölümünde, Cemanur Solmaz isimli yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hangisi TDK sözlüklerinde yer almaz?

A) Sinek küçüktür ama mide bulandırır.

B) Görünen köyün uzağı olmaz.

C) Aşure yemeye giden cebinde kaşığını taşır.

D) Vakit tembele sermayedir.

Cevap: D